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Уборка ранних зерновых – очень важная и сложная пора для аграриев, ведь под угрозой уничтожения плоды труда и возможны огромные потери. Пожарные настаивают: во время уборки урожая фермерам стоит позаботиться о дежурстве спасателей на полях, ведь от малейшей искры сгорит весь урожай, а потушить поле пшеницы почти невозможно.

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Две пожарные автоцистерны, водовоз, трактор и два десятка человек личного состава привлекли спасатели Лимана к учениям по ликвидации пожара на пшеничном поле. Это затратно, но очень важно, говорят офицеры, ведь от слаженности действий зависит судьба всего урожая.

Дежурные расчеты прибывают в считанные минуты. Охваченный огнем участок обпахивают с помощью трактора. На защиту от огня этой линии выезжает автоцистерна. Ее задача – не допустить распространение огня на все поле. Второй пожарный расчет сбивает пламя с помощью водяных пушек на лафетах и обеспечивает безопасность комбайнов, если они находятся в зоне поражения огня. Подполковник Олег Редченко командует учебной операцией. Офицер говорит, что в такие моменты очень важны слаженность действий профессиональных спасателей, сотрудников местного центра безопасности и ответственных за пожарную безопасность от сельхозпредприятий.

Проходят совместные учения, поэтому их подготовка на хорошем уровне

«В течение нескольких лет у нас тесное сотрудничество с сельхозпредприятиями. Аграрии каждый год арендуют у нас автомобиль, и наши сотрудники дежурят во время уборки урожая. Это необходимо для безопасности уборочных работ. У нас ежегодно проходят совместные учения, поэтому их подготовка на хорошем уровне», – говорит Олег Редченко.

Сухие колосья горят, как порох, огонь распространяется моментально, поэтому тушить его бесполезно, говорят пожарные. Пожар можно только локализовать. Сил у спасателей достаточно, чтобы вовремя нейтрализовать возгорание. Для каждого пожара разработан план действий и даже подсчитано, сколько человек и техники понадобится в той или иной ситуации.

Огонь в считанные минуты распространяется на большой площади

«Сложность тушения пожаров на полях состоит в том, что огонь в считанные минуты распространяется на большой площади. На территории Донецкого гарнизона разработан план привлечения сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров. В соответствии с ним для тушения таких возгораний может привлекаться от одной до 10 пожарных машин», – говорит начальник 69-й пожарно-спасательной части Виталий Ворона.

Но все это работает так, как надо при одном условии: фермеры сами должны позаботиться о пожарной безопасности. Поле следует разделить на сектора. Обкосить их и пропахать полосы безопасности. Фактически оно должно состоять из квадратов. Но если фермеры этого не делают, то пожарные никак повлиять на них не могут.

Фермеры далеко не всегда обкашивают поля, чтобы минимизировать затраты

«Основная сложность работы по предотвращению пожаров в том, что нам запрещено проводить надзор и контролировать соблюдение норм противопожарной безопасности сельхозпредприятиями. Фермеры далеко не всегда обкашивают поля, чтобы минимизировать затраты. Но это приводит к тому, что, в случае пожара, выгорает все поле полностью. Пожары возникают из-за человеческого фактора. С людьми не проводится профилактическая работа, и их невольные действия могут стать причиной больших возгораний», – считает старший инспектор Николькоского райотдела главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Евгений Черноштан.

Если раньше пожарная инспекция следила за соблюдением правил пожарной безопасности и накладывала штрафы за их несоблюдение, то теперь фермеров избавили от таких проверок. При этом не все понимают, что ответственность за сохранность урожая лежит на них самих. Самый яркий пример – пожар в Никольском районе. Здесь выгорело 50 гектаров пшеницы. По версии спасателей, это произошло из-за того, что поле не было обкошено, и огонь легко охватил весь урожай. Поэтому правила соблюдение пожарной безопасности – прямой финансовый интерес каждого фермера, убеждены специалисты службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)