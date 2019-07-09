Еліна Світоліна: Українська тенісна історія пишеться у Вімблдоні

Вімблдон – Тенісна ракетка номер 1 України і восьма ракетка світу Еліна Світоліна здобула впевнену перемогу у чвертьфіналі Вімблдонського тенісного турніру, який вважають найкласичнішим з усіх тенісних змагань світу з призовим фондом 15 мільйонів 982 тисячі фунтів стерлінґів. Українка подолала у двох сетах свою чеську суперницю Кароліну Мухову з рахунком 7-5, 6-4. Тепер вона вийде у четвер, 11 липня, на смарагдові корти Всеанглійського клубу тенісу і крокету у південно-західному районі Лондона Вімблдоні, аби зіграти свій проти румунки Сімони Халеп.

Еліна Світоліна ніколи не виходила до чвертьфіналу Вімблдонського тенісного турніру, відтак сама її поява у вівторок 9 липня на трав’яному покритті суперсучасного Корту номер 1 тенісного комплексу у Вімблдоні у чвертьфінальному двобої вже є досягненням цілої кар’єри. Суперницею українки була доволі вправна чеська тенісистка Кароліна Мухова, яка попри свою 68-му позицію у світовому тенісному заліку, себто на 60 місць нижче за Світоліну, також над усе бажала гідно використати шанс успішно зіграти у чвертьфінальному матчі.

Цікаво, що українка і чешка вже грали цього сезону одна проти одної, і так само у чвертьфіналі турніру у Дубаї. Світоліна була сильнішою за Мухову, перемігши у двох сетах 6-4, 6-2. Ясна річ, Кароліна Мухова прагнула реваншу, і важко знайти кращу арену для спортивної помсти, аніж Корт номер один на Вімблдоні.

Власне, те, як Світоліна розпочала свій перший вімблдонський чвертьфінал, дало їй та прихильникам українки, яких було чимало на трибунах величного Корту номер один, певне хибне заспокоєння. Світоліна виграла перший гейм на подачі Мухової і все виглядало доволі просто. Втім, вже 25 хвилин по тому на табло значився рахунок 5-2 на користь чеської тенісистки, чого, як видно, мало хто чекав, включно з нею самою.

Принагідно хочу сказати, що Еліна Світоліна була абсолютною фавориткою цього вімблдонського чвертьфіналу, а британські букмекери оцінювали можливий успіх українки коефіцієнтом 1,40, тоді як на перемогу Мухової приймалися ставки з коефіцієнтом 2,90.

І от саме у цей момент, коли Світоліна, як видно, програвала більшість своїх подач, стало очевидно, як українка на очах почала змінювати тактику і використовувати потужні удари закритою ракеткою, що доволі приголомшило її опонентку. Рахунок вирівнявся до 5-5, і Світоліна, вочевидь, знов здобула віру у власну перемогу, довівши перший сет до переможних 7-5.

У другому сеті все абсолютно помінялося місцями. Тепер вже Світоліна впевнено перегравала чешку з рахунком 5-2, але вочевидь зарано уявила себе у півфіналі Вімблдона. Кароліна Мухова зібралась і дала справжній бій Еліні довівши рахунок до 5-4. І саме у цей момент у Світоліною увімкнувся додатковий «двигун». Українка просто не залишила жодних шансів своїй чеській опонентці, поставивши переможну крапку у своєму найпершому півфіналі на Вімблдоні. 6-4 – перемога у другому сеті і вихід до омріяного півфіналу Вімблдонського тенісного турніру.

У півфіналі, який відбудеться 11 липня, на Еліну Світоліну чекає колишня перша ракетка світу, а нині сьома за рангом найсильніша тенісистка світу румунка Сімона Халеп. Відтак, номер 8 світового заліку Еліна Світоліна гратиме проти тенісистки, яка вважається на одну позицію сильнішою.

Після матчу Світоліна, звісно, не стримувала своїх емоцій, наголосивши, що на цьому турнірі можливе абсолютно усе. Українка пообіцяла докласти максимальних зусиль, аби довести, що її вихід до півфіналу на Вімблдоні не є випадковістю, і вона мітить на саму верхівку. Водночас, за словами українки, вона намагається на разі не думати про півфінал, роблячи логічні послідовні кроки до того, що відбудеться у четвер. Світоліна визнала, що намагається у дану мить думати про те, що вона матиме на вечерю.

Відповідаючи на запитання, чи вона врешті повірила у свої сили на Вімблдоні, українка зазначила, що її вихід до півфіналу і є відповіддю на це. Українська півфіналістка гратиме на Вімблдонському турнірі, і це, згідно з Еліною Світоліною, вже реальність.

Я надзвичайно втішена тим, що я спромоглася зробити трохи тенісної історії для України

Я запитав Еліну Світоліну, як вона почувається, ставши першою українкою, яка вийшла у півфінал Вімблдона. Українська тенісистка відповіла, що відчуття цього є цілком неймовірними і її радість просто «зашкалює». Також, як на Світоліну, йдеться про тенісну історію України.

«Я надзвичайно втішена тим, що я спромоглася зробити трохи тенісної історії для України. Надзвичайно важливо, що моє досягнення сталось саме тут на Вімблдоні, бо цей турнір є абсолютно неповторним. Я завжди хотіла грати на Вімблдоні, але мені ніколи тут не таланило зробити те, що мені вдалося цього разу», – сказала Еліна Світоліна.

Її досвід цього разу набрав критичної маси, а її віра у власний успіх на трав’яних кортах стала максимальною

У колах оглядачів і фахівців Вімблдонського тенісного турніру не приховували, що успіх української тенісистки, яка вперше поміж представників України досягла півфіналу на Вімблдоні, застав багатьох зненацька. Еліна Світоліна минулого року залишила смарагдові корти Вімблдона, вилетівши вже у першому матчі. Відомо було, що Світоліна, попри те, що багато тренується на траві, не так аж надто любить грати на традиційних трав’яних кортах, якими, власне, і славиться Вімблдон.

Відомий британський тенісний оглядач Боб Коумс, зокрема зазначив, що Світоліна врешті подолала свою нелюбов до кортів із трав’яним покриттям, і довела у першу чергу сама собі, що може бути успішною на Вімблдоні.

«Еліні Світоліній завжди бракувало чогось під час виступів на Вімблдоні. З усього видно, її досвід цього разу набрав критичної маси, а її віра у власний успіх на трав’яних кортах стала максимальною, що й дозволило українці потрапити до півфіналу цього найпрестижнішого з тенісних турнірів», – сказав британський тенісний оглядач Боб Коумс.