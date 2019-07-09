Світоліна виходить до півфіналу Wimbledon

Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє у півфіналі найпрестижнішого турніру серії «Великого шолому» Wimbledon.

У чвертьфіналі перша ракетка України перемогла представницю Чехії Кароліну Мухову з рахунком 7:5, 6:4. В першому сеті Світоліній вдалося відігратися з рахунку 2:5. В другому за аналогічного рахунку на свою користь вона ледь не втратила перевагу, програвши два гейми, але все таки довела матч до перемоги.

У першому в своїй кар’єрі півфіналі турніру серії «Великого шолому» вона зустрінеться з румункою Сімоною Халеп.

До півфіналу також пробилася американка Сирена Вільямс. Остання півфіналістка зараз визначається у матчі між британкою Йоханою Контою та Барборою Стрицовою з Чехії.