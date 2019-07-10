Львівський священник обіцяє почати голодування, якщо не буде музею митрополита Андрея Шептицького

Греко-католицький священник Севастіян Дмитрух розпочне голодування, а десятки львів’ян вийдуть на пікет, якщо львівська міська і обласна влада у найближчі дні не вирішать питання з наданням приміщення для музею митрополита Андрея Шептицького у Львові. Останні 18 років іде мова про створення такого духовно-мистецького центру, де б експонувалися особисті речі братів Андрея і Климентія Шептицьких, родини Шептицьких-Фредрів. Отець Севастіян Дмитрух – знаний фахівець сакрального мистецтва у Львові, зібрав понад півтисячі речей славетної родини.

Два роки тому Львівська митрополія УГКЦ і отець Севастіян Дмитрух зареєстрували музей Андрея Шептицького у Львові. Із 2001 року мовиться про те, що такий заклад має розташовуватись у колишньому монастирі ордену Реформаторів і костелу святого Казимира. Храм із 2009 року належить греко-католицькій громаді і на сьогодні це церква Блаженного отця Климентія Шептицького. Монастирський комплекс у радянський час перейшов у державну власність і належить Львівському державному університету внутрішніх справ МВС.

У травні цього року МВС передало приміщення церкви громаді УГКЦ, а перший поверх монастиря, який університет не використовував, два роки тому віддали в оренду під музей митрополита Андрея Шептицького. Протягом цього часу отець Севастіян проводить там разом із фахівцями ремонтно-реставраційні роботи. Під час цих робіт реставраторам вдалося виявити настінні розписи і кам’яну підлогу XVII століття.

Втім, два поверхи цієї будівлі – це навчальні приміщення університету. Між представниками церкви, влади, університетом і МВС у 2018 році була домовленість, що навчальний заклад звільнить будівлю під музей і перейде у будинок поруч.

Однак Львівська обласна адміністрація передала приміщення на 20 років в оренду Шевченківському суду Львова. У травні цього року МВС відмовилось передавати приміщення монастиря під музей.

Я розпочну голодування

«Ми роками звертались до міської і обласної адміністрацій із проханням надати альтернативне приміщення університетові. Приміщення є, це просто неспроможність влади зробити цей крок. Для Московського патріархату зробили за тиждень майно, а для УГКЦ і митрополита Андрея – тягнеться від 2001 року. Зараз це приміщення у власності МВС, тобто держави. Храм передали лише цього року УГКЦ. Ми дійшли до крайності наших зусиль. Якщо у найближчі дні не буде чітко запропоноване вирішення питання, я розпочну голодування під міською чи обласною адміністраціями», – каже засновник музею, отець Севастіян Дмитрух.

Підтримують отця десятки львів’ян і духовенство. Люди об’єднались у громадську раду для підтримки музею митрополита Андрея Шептицького.

Ми всі солідаризуємося із отцем Севастіяном

«Справа належного пошанування митрополита Андрея Шептицького і є тією дорогою, яка відкриває двері до беатифікації митрополита. Адже публічний культ його свідчить про те, що народ вважає таку людину святою. Тому ми всі солідаризуємося із отцем Севастіяном», – наголосив синкел у справах монашества Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Юстин Бойко.

​Влада обіцяє, але рішень немає

У міській раді Львова запевняють, що підтримують створення музею митрополита Андрея і обіцяють знайти альтернативне приміщення для університету. Однак наразі рішень немає.

Ми у пошуках альтернативного приміщення

«Міська влада звернулась до фонду Держмайна з проханням підготувати перелік вільних приміщень. Йдеться про близько 300 квадратних метрів, щоб запропонувати університетові. Ми у пошуках альтернативного приміщення, куди би погодився переїхати університет», – зазначила керівник Департаменту розвитку Львівської міської ради Наталія Бунда.

Відреставровані монастирські приміщення, які слугуватимуть музеєм митрополита Андрея Шептицького, стануть історичною та архітектурною окрасою Львова.

Отець Севастіян Дмитрух – знаний фахівець сакрального мистецтва у Львові, зібрав понад півтисячі речей митрополита Андрея Шептицького, його брата блаженного Климентія, родини Шептицьких-Фредрів. У його колекції, яку експерти називають унікальною – ікони, картини, скульптури, давні книги, предмети вжитку, зокрема посуд, яким користувався митрополит, його печатки з гербом. Є і одяг Владики – білий лляний плащ, головні убори, пояси, омофор. Після смерті митрополита Андрея Шептицького, 1 листопада 1944 року, його особисті речі забрали монахи і зберегли їх для сучасників.

Якби у Львові був створений музей чи, радше, духовно-мистецький центр митрополита Андрея Шептицького, то і родина Шептицьких, яка проживає у Польщі, могла б подарувати цінні експонати. 500 документів із особистого архіву митрополита зберігається у бібліотеці Вернадського у Києві.

До слова, у 20-х роках ХХ століття митрополит Андрей Шептицький планував створити музей УГКЦ. Через різні складні історичні обставини йому не вдалося реалізувати свій план. Однак раніше, 13 грудня 1913 року митрополит Андрей Шептицький подарував українському народові культурний і науковий центр Галичини – Національний музей і понад три тисячі експонатів. Із кожної мандрівки він привозив щось цінне. У 1909 році митрополит заклав іконну збірку у монастирі монахів-студитів, а зібрана ним книгозбірня нараховувала понад 20 тисяч екземплярів.

Велику частину спадщини митрополита знищила радянська влада, але багато і збереглось.

Тим часом у Львові майже 20 років намагаються відкрити музей митрополита Андрея Шептицького, який став би мистецько-духовним центром.

Отець Севастіян Дмитрух оголосить голодування, якщо влада зволікатиме з вирішенням приміщення для музею митрополита Андрея Шептицького. Останнього разу греко-католицькі священники голодували у 1989 році у Москві на Арбаті, вимагаючи скасувати рішення псевдособору 1946 року, на якому була ліквідована УГКЦ, і закликаючи визнати підпільну церкву.