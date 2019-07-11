Українська тенісна мрія на Вімблдоні живе попри поразку

Вімблдон – Найсильніша українська тенісистка і восьма ракетка світу Еліна Світоліна програла свій перший у кар’єрі півфінал тенісного турніру серії Grand Slam на кортах Всеанглійського клубу тенісу на траві і крокету у Вімблдоні. Матч українки проти румунки Сімони Халеп викликав неабияке зацікавлення на турнірі і відбувався на славетному Центральному корті тенісного комплексу південно-західного Лондона. Втім, попри поразку, прихильники тенісу в Україні мають всі підстави пишатися українськими виступами на найпрестижнішому тенісному турнірі планети.

Перед півфіналом Вімблдонського тенісного турніру за участі восьмої ракетки світу українки Еліни Світоліної та сьомої у списку найсильніших тенісисток румунки Сімони Халеп, окрім загального зацікавлення, викликало питання, хто докладе більших зусиль під час восьмої очної зустрічі опоненток, і при цьому їхнього найпершого двобою на трав’яному покритті. Загалом, і Світоліна, і Халеп розпочали свої виступи на цьогорічному Вімблдоні без зайвих сплесків. Еліна і надалі шукала свою ідеальну форму після травми коліна. Тоді як Халеп, яка вже грала у півфіналі на смарагдових кортах Вімбдона 5 років тому, і надалі відчувала розчарування поразкою 17-річній Аманді Анісімовій у чвертьфіналі турніру Ролан Ґаррос у травні. Втім, саме Халеп зупинила неймовірну ходу справжнього відкриття цього Вімблдонського турніру – 15-річної Коко Ґофф, яка прославилась тим, що вибила з турніру уславлену Вінус Вілліамс.

Загалом, коли йшлося про досвід виступів на такому рівні, Халеп явно переважала Світоліну, яка грала перший у своїй кар’єрі півфінал турнірів серії Grand Slam. Після перемоги у чвертьфіналі, Еліна сказала, що не мала жодних очікувань на Вімблдоні, а просто спокійно грала матч за матчем. Саме у такий «спокійний» спосіб українська тенісистка і опинилась на легендарному Центральному корті, вийшовши у півфінал проти Сімони Халеп. Статистика 7 попередніх зустрічей Світоліної і Халеп була, втім, на користь українки, яка здобула 4 перемоги над румункою.

Першою ознакою того, що півфінальний двобій на Центральному корті буде запеклим і напруженим, став буквально перший гейм, який тривав 20 хвилин із аж із 5 «дюсами», або ж «рівно» за рахунку 40-40. Суперниці використовували свою улюблену тактику потужних ударів із задньої лінії, виказуючи максимальну концентрацію і налаштованість. Не відрізнявся у жодному плані від цього і другий гейм з його п’ятьма «рівно». І саме у цей момент Світоліна програла свою подачу. Але тут таки Еліна моментально «відплатила» румунці, вигравши подачу суперниці. Все вказувало, як і передбачалося, на затяжний і виснажливий двобій. Проте далі сталося так, що румунка без проблем подолала Світоліну у першому сеті з рахунком 6-1 попри доволі рівну гру з обох боків.

Другий сет також почався надзвичайно рівно і суперниці вигравали свої подачі до рахунку 3-3, коли стало видно, що Сімона Халеп почала переважати Еліну Світоліну, демонструючи солідну і виважену гру, тоді як українка виглядала дещо розгублено. Халеп виграла наступну подачу Світоліної, що відкрило їй прямий шлях до перемоги.

Варто додати, що за перебігом півфінального двобою на Центральному корті на трибунах спостерігали, окрім членів британської королівської родини, також легендарний британський співак Сер Кліфф Річард, а також хлопець Еліни Світоліної – французький тенісист Ґаель Монфіс, і ба навіть ветеран англійського футболу і світу моди – Девід Бекем.

Переклад твіту: Девід Бекем посідає своє місце на трибуні Вімблдона

Проте, факт залишається фактом. Еліна Світоліна програла другий сет із рахунком 6-3 і на цьому історія українського успіху на Вімблдонському тенісному турнірі цього сезону отримала своє певне завершення.

Переклад твіту: Сімона Халеп вийшла до свого найпершого фіналу на Вімблдоні після того, як вона перемогла Еліну Світоліну 6-1, 6-3

Після матчу я запитав Еліну, чи вона нервувала перед і під час її найпершого півфіналу і чи більший досвід її суперниці, коли йдеться про виступи на такій стадії уславленого турніру, в якийсь спосіб зіграв свою роль.

«Я загалом зовсім не нервувала, а намагалась бути спокійною. Я усвідомлювала важливість цього матчу, але, ясна річ моя суперниця вже вигравали турніри серії Grand Slam, відтак природньо має більше досвіду і знає відчуття моменту. Проте, для мене тенісна кар’єра на цьому не закінчується і я сприймаю свій півфінал як неоціненний досвід, який мені допоможе у майбутньому», – сказала Еліна Світоліна.

Я також попросив Еліну підсумувати її виступи на Вімблдоні цього сезону. Світоліна, насамперед, наголосила, що Вімблдон цього року – це найбільше досягнення її кар’єри і спогади про це завжди залишатимуться з нею.

«Це був, перш за все, рекордний для мене турнір, і я мушу заспокоїтись, і знов повернутись до аналізу своїх виступів на Вімблдоні, так би мовити, з холодною головою. Головні висновки матимуть практичний характер, який призведе до певних змін у моїй тактиці виступів на трав’яних кортах. Я, і мій тренер, ми вже маємо чіткий план, що треба зробити», – зазначила після півфіналу Еліна Світоліна.

З огляду на важливість цього матчу, відомий британський тенісний оглядач Боб Коумс зазначив, що головною позитивною річчю для української тенісистки постає те, що вона спромоглась довести самій собі, що може досягти успіху на трав’яних кортах. Отож, м’яч, як кажуть, на її половині корту.

«Світоліна має бути щасливою, що їй вдалось подолати своє невезіння на трав’яному покритті. І вона це сама собі довела. Треба робити крок за кроком. Нічого не приходить одразу. Тепер цікаво буде її побачити тут наступного року. Цілком очевидно, що вона візьме надзвичайно важливі уроки зі своїх рекордно успішних виступів на кортах Вімблдона», – сказав британський тенісний оглядач Боб Коумс.

Втім, український півфінал на Вімблдоні цього разу не обмежився лише жіночим заліком турніру. У юніорському змаганні 17-річна киянка Дарина Снігур також вийшла до вімблдонського півфіналу, доволі впевнено перемігши у чвертьфінальному двобої росіянку Поліну Кудерметову у двох сетах 6-2, 6-4. Можна цілком логічно зробити висновок, що в українському жіночому тенісі сформувалось нове талановите покоління, яке постає найсильнішим і найпомітнішим за цілу історію виступів українців на світовій арені.

​Переклад твіту: Дарина Снігур пройшла до півфіналу дівчат-юніорів. Багато дивився, як вона грала впродовж двох тижнів у Парижі. Досить незручний суперник, який здійснює нетипові удари. Вона може серйозним чином поліпшити свої подачі. Виглядає, що її коронний удар – це удар закритою ракеткою, тоді як її удари відкритою ракеткою є дещо обмежені.