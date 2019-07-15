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15 Липень 2019, Київ 15:18
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 15 липня – карта
15 Липень 2019, 14:00
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
15 липня
2019 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
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Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 15 липня – карта
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