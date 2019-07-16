Метро у Львові: жарт чи просто ідея на майбутнє?

34 із 64 депутатів Львівської міської ради на останній сесії підтримала петицію «Розморозити проєкт Львівського метрополітену». Під нею зібрали півтисячі потрібних голосів, а тепер підтримала таку ідею група депутатів. Однак, за словами фахівців, побудова метро у Львові досить ризикована справа для історичного середовища. Що це – жарт чи реальна ідея – метро у Львові?

У літню пору, коли діти на канікулах, багато людей у відпустках, пересуватись Львовом громадським транспортом чи власним автомобілем ще більш-менш – без простоювань у заторах. Однак із 1 вересня, ранній і вечірній час-пік – це справжнє випробування для городян дістатись до місця призначення. Про громадський транспорт, який їздить згідно з графіком, львів’яни можуть лише помріяти.

Ідея з петицією про будівництво метрополітену у Львові виникла не вперше. На цей раз вона зібрала потрібних пів тисячу голосів. Саме через складну транспортну ситуацію у місті, яке перевантажене приватним і громадським транспортом, люди підписували прохання. Для того, щоб зберегти архітектуру старого Львова, пропонують будувати метрополітен не ближче аніж кілометр від міської Ратуші. Автори петиції переконані, що метро пришвидшить пересування містом.

Те, що така ідея має право на життя, у Львівській міській раді не заперечують, але реалізацію її на сьогодні вважають нереальною.

Оскільки частина депутатів підтримала петицію, тому Департамент житлового господарства та інфраструктури до наступної сесії має підготувати дорожню карту щодо реалізації проєкту, тобто надати інформацію про будівництво метрополітену в місті, чи взагалі це можливе.

Влада мала б надати більше інформації, чи це утопічна ідея, чи ні

«Таке рішення дає змогу переглянути доцільність цієї ідеї. У генплані Львова не закладено метро. Фактично ухвала мала б надати стимул для Департаменту містобудування та архітектури все ж таки підготувати аналітику, наскільки це доцільно, а також порахувати. Влада мала б надати більше інформації, чи це утопічна ідея, чи ні», – каже Юрій Лукашевський, начальник управління «Секретаріат ради» Львівської міськради.

На сьогодні жоден із департаментів міської ради не готовий конкретно говорити про будівництво метро у Львові.

У 1980-х роках уперше заговорили про метрополітен у місті Лева, який мав проходити центральною частиною. Однак проєкт провалився, бо при зведенні вентиляційної шахти біля палацу Потоцьких, у фундаменті цієї пам’ятки архітектури з’явились тріщини. А дещо раніше, у 1960-х роках, йшлося про будівництво швидкісного підземного трамваю.

До розмови про необхідність метрополітену у місті Лева поверталися урядовці і у 2005, і 2006, і 2013 роках.

У центральній частині міста неможливо будувати

«Така ідея – збудувати метро у Львові може бути зреалізованою, але це дуже і дуже дорого. Є на сьогодні технологічні методи, як робити такі підземні будівництва, як у Львові. Але у центральній частині міста, а саме тут найбільші затори транспорту, неможливо будувати. Тут висока наводненість, а з водою бавитись не можна. Чим далі від центру, то можливе будівництво. Мабуть, у Львові таки варто розвивати такий вид транспорту, як трамвай», – говорить Віталій Дубина, працівник Державного інституту «Містопроєкт».

Ризиковане будівництво

Тема будівництва метро у Львові давно набула серед львів’ян жартівливого характеру і стала насмішкою. Існує навіть сайт неіснуючого львівського метрополітену, де з гумором розповідаються новини метро. Вкотре розмови про будівництво метрополітену в місті багато мешканців сприймає, як нереальний задум.

Архітектор Володимир Чорновус називає його ще й небезпечним для історичного середовища Львова. У 1985 році, проводячи технічні висновки будинку на площі Міцкевича, він бачив тріснутий, внаслідок збудованої шахти для підземного трамваю, будинок. Адже тоді рівень ґрунтових вод понизився і, відповідно, почали гнити дерев’яні несучі конструкції, на яких стоять фундаменти львівських кам’яниць. Будинки розміщені вздовж берегів річок, які зараз у колекторах. При спробі будівництва львівського метро, через падіння ґрунтових вод, виникла проблема і з Оперним театром. На щастя, будівлю врятували, але це тривало роками і були вкладені величезні кошти, наголошує львівський архітектор.

Пониження ґрунтових вод є великою проблемою для Львова

«І це може статись під час будівництва метро знову. Львівська кітловина – це основна частина історичного міста, а вона складена річками: Полтва починається від Вулецького потоку, далі стікаються інші річки і допливи. Фактично гідрогеографічна структура міста сформувала і його планування. Береги тих невеликих річок були завжди заболочені. Фундаменти робилися на дерев’яних субструкціях, в основному використовувалися дубові палі для цього, які забивалася у мокрий ґрунт. Фактично, дуб в мокрому середовищі, без доступу повітря, не розкладається і стає ще міцніший. Вже поверх цього клалися кам’яні фундаменти. Пониження ґрунтових вод є великою проблемою для Львова і може дати неочікувані наслідки», – зауважує Володимир Чорновус.

На сьогодні ідея з будівництвом метро залишається на рівні ідеї, попри рішення депутатів. До того ж невідомо, скільки реально людей проживає у Львові. Згідно з офіційною статистикою, понад 755 тисяч осіб. Але за останні роки Львів забудовується шаленими темпами і число мешканців зростає, як і кількість машин, а це постійно створюватиме транспортні проблеми у місті.