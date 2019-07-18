Гордон прокоментував зв’язок із людьми, які видавали дієтичну добавку за «ліки від раку»

У річному звіті Антимонопольного комітету України (АМКУ) за 2010 рік є інформація про те, що ТОВ «Сілверхорст ЛТД» оштрафували на 30 тисяч гривень за те, що в своїй рекламі компанія в засобах масової інформації та мережі інтернет поширювала неправдиві відомості про лікувальні властивості засобу «Шилентин»



«Під час розслідування Комітетом було встановлено, що засіб «Шилентин» насправді є дієтичною добавкою, а не лікарським засобом. Лікувальні властивості, про які йдеться в рекламі цього препарату, не підтверджені жодним офіційним документом і клінічними дослідженнями», – йдеться у звіті.



Значну кількість реклами засобу «Шилентин» досі можна знайти на сайті «Бульвар Гордона». Там він подається як «препарат проти раку, а також безлічі інших хворіб: гепатиту, діабету, герпесу, туберкульозу, серцево-судинних і шлунково-кишкових захворювань, розсіяного склерозу, алергії і так далі».



Під час інтерв’ю для Радіо Свобода журналіст і керівник виборчого штабу партії «Сила і честь» Дмитро Гордон підтвердив, що реклама препарату розміщувалася в газеті.



«Головному редактору і рекламному відділу головне, щоб були всі документи. Документи всі були. Ми не розміщували ніколи нічого без документів. Якщо є документи Міністерства охорони здоров’я, чому я повинен в цьому мати сумнів. Нехай має у цьому сумнів МОЗ», – заявив Гордон.



Засновником ТОВ «Сілверхорст ЛТД» є Попелюк Микола Олексійович.



«Це людина з якою ми вчилися в Київському інженерно-будівельному інституті. Ми знайомі з ним», – заявив Гордон під час інтерв’ю.



Микола Попелюк також є засновником ТОВ «Видавництво Кручі Дніпра». В своїй декларації за 2016 рік Дмитро Гордон, який тоді був депутатом Київради, вказав ТОВ «Видавництво Кручі Дніпра», як місце, де він отримував заробітну плату.

Згідно з даними Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення, ТОВ «Сілверхорст ЛТД» є також виробником «Піраміди Ю Шинсе».



В інтерв’ю Радіо Свобода Дмитро Гордон заявив, що рекламував відомий у 2000-х роках виріб «Піраміди Ю Шинсе» безкоштовно і не знає, хто займався його виготовленням.



«Я не можу знати все про всіх. В кожного є своє життя. Кожен займається своїми справами», – прокоментував журналіст запитання про діяльність Миколи Попелюка і ТОВ «Сілверхорст ЛТД».



На сайті «Бульвар Гордона» досі можна знайти рекламні повідомлення, що стосуються «золотих пірамідок», де вказано, що і цей виріб також допомагає в лікуванні онкологічних захворювань.