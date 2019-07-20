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Суботнє інтерв’ю | Олександр Назаренко, активіст ГО «АвтоЄвроСила»
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Свобода за тиждень | Соняшники з донбаського поля. У нідерландському Гілверсюмі садять квіти в пам’ять про загиблих на рейсі MH17
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20 Липень 2019, Київ 14:21
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 20 липня – карта
20 Липень 2019, 13:50
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
20
липня
2019 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 20 липня – карта
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