В Україні з'явилася небезпека узурпації влади (огляд преси)

Вперше в історії незалежної України одна партія матиме абсолютну більшість у парламенті, констатує газета «День». Видання пише, що головною сенсацією парламентських виборів стали не відсотки партій, які в основному збіглися із даними соціологів, а результати голосування на мажоритарних округах. Саме завдяки переможцям в округах, президентська партія «Слуга народу» може самостійно сформувати більшість у Верховній Раді. Якщо б два місяці тому парламент змінив виборчу систему на стовідсотково пропорційну, як того хотів Володимир Зеленський, то монобільшості у парламенті він би не мав. Але в такому разі стара система зіграла йому на руку. Тепер незрозуміло, чого очікувати від нової влади, зазначають газетярі. Який у неї план? Яка стратегія? Одноосібну більшість у парламенті, яку матиме президент, можна використати як в плюс, так і в мінус. З одного боку, це шанс ухвалити зміни в країні і провести реальні реформи, а з іншого – небезпека узурпації влади. Журналістів насторожила заява президента про можливість дострокових місцевих виборів цієї осені. Адже, на думку експертів газети, на сьогодні немає підстав для таких виборів. Заголовок статті – «І ризик. І шанс».

Результати виборів багатьох засмучують і пригнічують. Можливо, тому, що на маргінесах політичного життя раптово опинилися звичні для них сили, боротьба яких і визначала зміст української політики останніх десятиріч. Так, газета «День» цитує дніпровського письменника і блогера Яна Валетова, який назвав результати виборів до Верховної Ради повним і остаточним розгромом. «Мудрий український народ видав такий кредит довіри своїм слугам, що відпрацювати його буде справою життя та смерті. Боюся уявити крутість піке, яким може закінчитися цей парад популярності. Мені реально лячно від думки, що буде, якщо «Слуга народу» не виправдає надій. Болісним може виявитися щеплення від популізму. Та збірна солянка, що входить до Верховної Ради під надпопулярним брендом, – нестабільна за своєю суттю. Вона не може не розсипатися. За відсутності перевіреного кадрового резерву немає можливості побудувати ешелоновану систему управління. А резерву немає. Зовсім. Немає ідеології. Немає нічого. Є добрі наміри, що декларуються, і півсотні людей, які мають усі шанси стати сакральними жертвами тріумфу демократії. Мій життєвий досвід каже мені, що допомогти може лише диво. А див не буває», – наголошує письменник.

У парламент проходить велика кількість представників партії президента, констатує «Газета по-українськи». Видання згадує, що 2014-го між парламентськими та президентськими виборами було півроку різниці. Цього часу вистачило, щоб довести до населення думку, що концентрація влади в руках однієї особи шкідлива. Тоді в першому турі президентських виборів 54% українців підтримали Петра Порошенка, але на виборах у Раду найбільше набрав «Народний фронт» – понад 22%. Сьогодні ця ситуація особливо нікого не хвилює, зазначає видання. Суспільство стомлене й легко піддається на маніпуляції. На цих виборах вдалося мобілізувати антиелітарний електорат. Сильних мажоритарників партія президента майже не мала. Люди на округах голосували за бренд. Парламент оновиться. Але кількість нових депутатів не обов’язково перейде в якість, зазначає газета.

Тривожно, що явка на виборах до Верховної Ради склала 49,84%. Це найнижчий показник за всю історію проведення виборів в Україні, наголошує газета «Україна молода» у статті «А з явкою неув'язка».

А в публікації «Розгін на старті» «Україна молода» пише, що на початку року українська економіка рвучко зросла. Втім, подальшому відновленню заважають світова кон’юнктура і традиційні внутрішні проблеми. Видання зазначає, що українська економіка несподівано для всіх збільшила оберти і отримала рекордне зростання ВВП за перший квартал нинішнього року. Цей факт дозволив більшості аналітиків суттєво поліпшити прогнози економічного зростання на 2019 рік... Проблем, щоправда, не зменшується, – і факторами, що протидіють зростанню добробуту українців, експерти газети називають можливу зупинку реформ, надмірну тінізацію економіки і величезну трудову міграцію населення.