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31 Липень 2019, Київ 14:16
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 31 липня – карта
31 Липень 2019, 12:49
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
3
1 липня
2019 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
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Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 31 липня – карта
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