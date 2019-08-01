Саакян: «Зеленський рухався за ­течією, а Вакарчук зібрав команду мрії» (огляд преси)

Зеленський здійснив жаданий і водночас жахливий сон українських політиків – отримав усю повноту влади й узяв на себе відповідальність, зазначає в тижневику «Країна» політолог Олег Саакян. Він вважає, що «Слуга народу» – це запит на знесення старих політиків, негативний порядок денний. А партія «Голос» – позитив, тобто створення того, що має прийти на зміну. Вакарчук занадто інтелігентний, щоб знищити систему, нехтуючи законом. Зеленський занадто дворовий, щоб вибудовувати демократичну, правову, виважену політику. Тому Зеленський має шалену підтримку, а Вакарчук ледь пройшов у парламент. Зеленський рухався за течією, піднявши вітрила, а Вакарчук зібрав команду мрії, яка йшла проти вітру. Попередні уряди стверджували, що головною перешкодою для реформ була відсутність більшості в парламенті. Українці надали «Слузі народу» таку можливість. У них є рік на суттєві перетворення. Політолог вважає, що у партії Зеленського немає жодної стратегії щодо Криму, Донбасу і війни загалом. Однак першою «червоною лінією» може стати відновлення водопостачання до Криму. Це означатиме, що Україна капітулювала і втілює російський сценарій. Другою – надання Донбасу особливого статусу. Третє – збільшити терміни каденції президента з п’яти до шести чи семи років, зазначає експерт.

Конфлікт Офісу президента України та мера Києва Віталія Кличка загострився одразу після парламентських виборів, хоча чутки про бажання замінити столичного очільника точилися досить давно, навіть із іменами ймовірних кандидатур. Але ж міським головою Кличка обрали кияни, а не попередній президент чи Верховна Рада. То чи правомірним є такий наступ центральної влади на представника місцевої влади? Газета «День» шукала відповіді в чинному законодавстві. Видання пише, що перед новою владою у київському контексті стоять набагато масштабніші та відповідальніші завдання, аніж рядова процедура заміни голови державної адміністрації. Для їхнього вирішення потрібна не тільки більшість у Раді та безпрецедентна підтримка населення, а й швидка реакція, грамотні ідеї та послідовні дії. Представники «Слуги народу» уже заявили, що закон про столицю буде одним із перших, які розгляне нова Верховна Рада. Далі лишається дочекатися початку нового політичного сезону. Докладніше з прогнозами видання знайомить у статті «Хто в Києві господар?».

Росія готується до перетворення Чорного моря на зону власного тотального контролю під приводом запобігання загрозам енергетичній інфраструктурі Росії та Туреччини, переконаний експерт газети «День» президент Центру глобальних досліджень «Стратегія XXI» Михайло Гончар. «Якщо накласти мапу встановлення Росією заборонених зон на мапу проходження підводних газопроводів «Блакитний потік» та «Турецький потік», то значною мірою вони збігаються. Це означає, що Росія готується до перетворення Чорного моря на зону власного тотального контролю під приводом нейтралізації загроз для стратегічно важливої для Росії та Туреччини енергетичної інфраструктури. Експерт переконаний, що це задум не сьогоднішнього дня. У Росії до цього йдуть системно і послідовно, сполучаючи військову і енергетичну стратегії. Кремль почав вільно себе почувати після нападу на українську катерну групу з подальшим взяттям у полон українських моряків в акваторії Чорного моря. Попри всі погрози вжити жорстких санкцій щодо Росії все закінчилось «нічим». Санкції були введенні, але вони смішні у порівняні з порушенням. Крім того, заява Трампа, що ніякої зустрічі з Путіним не буде, допоки не будуть повернуті Україні моряки та кораблі, теж не була дотримана. Зустріч відбулась. Кремль відчув смак «легкої перемоги» і безкарності, тому далі продовжує діяти «по безпрєдєлу». Про це йдеться в статті «Кремль – експортер світового хаосу №1».