У 119-му виборчому окрузі на Львівщині перерахують голоси на 6 дільницях – рішення апеляційного суду

1 серпня Львівський апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про те, що на 6 дільницях 119-го виборчого округу (центр – Броди) провести перерахунок голосів виборців. Згідно з даними ОВК, на цьому окрузі переміг кандидат у народні депутати, чинний парламентар від «Європейської солідарності» Михайло Бондар. На 140 голосів йому поступився кандидат від партії «Слуга народу» Орест Кавецький, який оскаржив результати виборів у суді.

Судді Львівського апеляційного адміністративного суду залишили без змін рішення Львівського окружного адміністративного суду від 28 липня 2019 року, який «визнав протиправною бездіяльність окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу №119 щодо реагування на порушення виборчого законодавства під час підрахунку голосів виборців; визнав протиправним та скасував протокол ОВК про підсумки голосування у 119-му окрузі». Згідно з рішенням вже апеляційного суду, на 6 дільницях 119-го округу мають перерахувати бюлетені, щоб визначити переможця на дострокових парламентських виборах.

Кандидат у народні депутати від «Європейської солідарності», чинний парламентар Михайло Бондар звернувся з апеляцією на рішення суду першої інстанції з вимогою скасувати перерахунок голосів на 6 дільницях, оскільки під час голосування і підрахунку голосів спостерігачі не виявили жодних порушень.

Водночас і кандидати на цьому окрузі – представник партії «Слуга народу» Орест Кавецький і самовисуванець Віталій Кравчук від громадської організації «Слуга народу України» – спільним позовом оскаржили результати виборів по округу в окружному суді, а опісля подали апеляцію на його рішення з вимогою перерахувати бюлетені не на 6 дільницях, а на понад 40.

У коментарі Радіо Свобода 31-річний кандидат від «Слуги народу» Орест Кавецький наголосив, що домагається чесності і правди. Але конкретно не відповів, про які саме порушення на виборах ідеться.

Орест Кавецький під час судового засідання на запитання про місце праці, сказав, що є засновником одного з приватних підприємств. У Львові відомий його батько – Юрій Кавецький, ім’я якого пов’язане зі скандальним захопленням у 2004 році торговельного центру «Магнус», що набуло міжнародного розголосу, бо інвесторами універмагу були громадяни Польщі. Тоді озброєні бійці «Титану» з групою людей, яка назвала себе новими власниками центру, захопили будівлю. Такі силові дії нові власники торговельного центру пояснили рішенням Бориспільського суду в Київській області. На сьогодні батько кандидата від «Слуги народу» має спільний бізнес із братом народного депутата від «Опозиційного блоку «За життя»» Тараса Козака. Відтак громадські активісти наголошують, що кандидат пов’язаний із Віктором Медведчуком.

Сам Орест Кавецький не відповів на запитання Радіо Свобода про зв’язки з людьми Віктора Медведчука.

Кандидат від партії «Слуга народу» і його представники не прийшли на оголошення судового рішення апеляційного суду. Хоча обіцяли, що всі коментарі нададуть після оголошення рішення.

Рішення суду здивувало

Кандидат у народні депутати Михайло Бондар був здивований рішенням Львівського адміністративного апеляційного суду.

Рішення обох судів – сумнівні

«Ми готові до перерахунку голосів. Хоча підстав для цього немає. У день виборів і на другий день не було ніяких скарг від ДВК про порушення виборів. 23 липня вже з’явились скарги від опонентів, написані під копірку, без доказової бази. Рішення обох судів – сумнівні. Це свідчення, що немає верховенства права в Україні. Ані спостерігачі, ані представники громадської мережі «Опора», ані представники від усіх кандидатів не виявили порушень на ОВК №119. Рішення судів – це фактично висловлення недовіри членам ДВК. Не прийшли представники від Кавецького, ймовірно, їм заздалегідь було відоме рішення суду», – каже Михайло Бондар.

За словами голови ОВК №119 Віктора Лавріна, жодних фальсифікацій у день голосування і під час підрахунку голосів не було.

Вже завтра ОВК може зібрати комісії

«Вже завтра ОВК може зібрати комісії і перерахувати голоси на 6 дільницях. Чекаємо на копію рішення апеляційного суду. Впевнений, що нічого нового не буде», – каже голова ОВК №119 Віктор Лаврін.

Для представників ОВК не зрозуміло, чому саме на 6 дільницях суд визначив перерахунок голосів, а не на більшій чи меншій кількості. Якщо під час перерахунку не буде виявлено різниці з попередніми результатами, то комісії не потрібно знову формувати протокол про підсумки голосування в окрузі, який уже переданий ЦВК.

Рішення Львівського апеляційного суду активно обговорюють у соціальних мережах.

Приниження людьми Медведчука і дрібними аферистами закону України, спроба відібрати перемогу у воїна АТО не залишаться безкарними

Народний депутат від «Європейської солідарності» Микола Княжицький у своєму пості у фейсбуці написав: «Суд не вказав, які саме голоси потрібно перераховувати, і тому визнання ЦВК усіх виборів під загрозою. Так Медведчук через своїх людей у «Слузі народу» і слухняних львівських суддів маніпулює країною. Приниження людьми Медведчука і дрібними аферистами закону України, спроба відібрати перемогу у воїна АТО не залишаться безкарними».

119-й виборчий округ – єдиний в Україні, де, згідно з судовим рішенням, будуть перераховувати голоси, коли спостерігачі не зафіксували жодних порушень у день голосування і під час підрахунку голосів.