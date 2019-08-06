Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 Серпень 2019, Київ 18:33
Відео

Війна за Донбас: як Зеленський воює з Росією

Війна за Донбас: як Зеленський воює з Росією
Embed

No media source currently available

0:00 0:25:13 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

На Донбасі чергове загострення ситуації. Четверо українських військових загинули сьогодні, 6 серпня, повідомило Міністерство оборони України. Вчора, 5 серпня, президент України Володимир Зеленський змінив командувача Об’єднаних сил. Він звільнив генерал-лейтенанта Олександра Сирського та призначив на його місце Володимира Кравченка, який був командувачем військ оперативного командування «Північ». Чи буде президент Зеленський крім кадрів, змінювати стратегію української армії на Донбасі? Як далі розвиватимуться події в зоні бойових дій? На цю тему говоримо з учасниками програми. Це – військові експерти з України Михайло Самусь і Олег Жданов, а також волонтер, блогер Юрій Касьянов.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG