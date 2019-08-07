Національне відродження України: 200 років тому народився Пантелеймон Куліш (огляд преси)

Історія будь-якої країни – це імена і події. Одним із найбільш знакових достойників, що репрезентують історію України, є Пантелеймон Куліш, 200-ліття якого Україна вшановує 7 серпня. «Україна молода» пише, що Куліш – ключова постать українського національного відродження у ХІХ-ХХ століттях.

Він був подвижником, енциклопедистом, особистістю масштабу епохи діячів італійської епохи Відродження. Життя його було шекспірівського розмаху. Письменник, поет, драматург, історик, фольклорист, етнограф, мовознавець, перекладач, критик, публіцист, редактор, видавець.

Пантелеймон Куліш – автор абетки української мови («кулішівки»), що лягла в основу сучасного українського правопису, першого україномовного історичного роману «Чорна рада», автор першого перекладу Біблії українською мовою і тринадцяти п’єс Шекспіра.

Одним з основних мотивів творчості Куліша в 80-90-х роках XIX століття стало попередження про те, що найбільшу загрозу для розвитку культури й цивілізації становить сваволя темної озброєної юрби. Це попередження актуальне й у наш час, наголошує видання в публікації «Святе Письмо і «кулішівка».

План капітулянтського миру знов повернувся до українського інформаційного простору і збільшуватиметься. Сприяла цьому «Опозиційна платформа – За життя» – гучна політична сила, до розкручування якої Росія застосувала всі засоби своєї пропагандистської машини. Це весь російський телевізор, плюс 3-4 телеканали в Україні. Якщо пропаганда стане сильнішою, то кількість людей, які голосують за партію Медведчука, збільшуватиметься, попереджає експерт газети «День» історик Олена Галкіна. Ця меншість, на її думку, токсична для українців, але якщо нова влада розчарує суспільство і воно почне шукати альтернативу, в Росії з’явиться маса можливостей та інструментів для впливу.

До того ж історик бачить небезпеку в тому, що «Опозиційна платформа – За життя» перемогла в двох областях: Донецькій і Луганській. Певною мірою, це тріумф партії, що може мати серйозні наслідки. У Верховній Раді Медведчук може говорити про те, що він є законним представником цих областей, і що Київ не має права їх не чути. Якщо він стає представником всього Донбасу, зокрема окупованих територій, це дає великі можливості для Росії здійснити свій умовний «План Козака», тобто, мрію про федералізацію України. До того ж, якщо «Слуга народу» вирішить проводити дострокові місцеві вибори, будучи абсолютно не готовим до них, то «Опозиційна платформа – За життя» може отримати і місцеву владу на Донбасі. В Росії є ресурс для цього. А це означає здійснення Мінських угод за російським сценарієм, попереджає експерт.

Кінець епохи бідності, обіцяний новою владою, вочевидь настане ще не скоро для пересічного українця. Одним із «сюрпризів», як інформує газета «Україна молода», стало запровадження з 1 липня нової моделі ринку електроенергії, і як результат – миттєве здорожчання електроенергії для підприємств на 25%, що стало критичним для галузей водопостачання та теплопостачання. За принципом доміно рано чи пізно все це вдарить по гаманцях українців. Через ці новації регулятора лише за липень водоканали зазнали збитків у розмірі близько 200 мільйонів гривень. І основною причиною їх стало встановлення нового тарифу на передачу електроенергії, який зріс майже на 600% (із 6 до 37 копійок за кВт). У діях Національної комісії експерти вбачають ознаки статті 219 Кримінального кодексу України – зумисне доведення до банкрутства великої групи комунальних підприємств. Комунальники попереджають, що з 20 серпня деякі міста вимушені будуть перейти на погодинну подачу води, щоб скоротити витрати на електроенергію. Якщо ж ситуація не буде вирішена шляхом законодавчого корегування, водоканали відключатимуть від електропостачання. Припинення водопостачання та водовідведення матиме непередбачувані техногенні та екологічні наслідки для міст України. Про це йдеться в статті «Накапають чи ні».

«Зелений» ринок землі – може «почорніти» – у статті під таким заголовком експерт газети «День» економіст Олександер Ковалів пише, що нова «зелена» команда, реалізуючи обіцянку «Слуги народу» щодо «формування прозорого ринку землі», може призвести до «чорного» за своєю сутністю дерибану родючих українських земель.