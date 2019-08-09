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Донецкая областная психиатричеcкая больница, расположенная в Славянске, уже неоднократно привлекала внимание правозащитников. Только в этом году ее дважды проверяли представители уполномоченного по правам человека. Обе проверки выявили нарушения. Последний визит показал, что больница вообще работает без лицензии. А правозащитники говорят о том, что пациентов фактически пытают, и призывают наказать виновных.

В 2019 году представители уполномоченного по правам человека дважды посещали областную психиатрическую больницу Славянска. Последняя проверка была в начале августа. «Мониторы установили, что нарушения, выявленные во время предыдущего визита, не ликвидированы. Это, в частности, ограничение коммуникации пациентов с внешней средой, отсутствие информационных стендов с информацией о том, куда можно обратиться в случае нарушения прав», – сообщает сайт уполномоченного.

Вместе с госслужащими психиатрическую больницу посетил и Руслан Имерелли. Он – эксперт по защите прав человека в области психиатрии при офисе омбудсмена. Руслан говорит, что права людей с психиатрическими заболеваниями защищает уже четыре десятка лет, а в подобных мониторинговых визитах по стандартам ВООЗ принимает участие с 2008 года. Он объездил почти все больницы в стране. Несмотря на большой опыт то, что увидел Руслан Имерелли в областной психиатрической больнице Славянска, повергло в шок. Во-первых, больница работает, но – без лицензии.

Руслан говорит: «Больше всего меня убило то, что на протяжении семнадцати лет больница, не имея лицензии на медицинскую практику, занимается все-таки медицинской практикой и получает еще аккредитацию от областного отдела здравоохранения. И тут становится вопрос: а по какому бюджету они тогда работают, на каких основаниях они получают деньги как врачи, если у них нет врачебного вида деятельности».

Во-вторых, эксперта возмутили условия пребывания людей. По его словам, на маленькой площади находится около семидесяти человек. Руслан говорит, что это люди, к которым применили и принудительное лечение, и общий режим, и пациенты в остром состоянии, и те, которые сами обратились за помощью.

Имерелли говорит: пребывание всех этих людей в одном отделении – недопустимо.

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​«Происходят пытки этих людей» – Имерелли

Права пациентов в этой больнице не соблюдают, не выпускают на улицу, люди предоставлены сами себе, – так описывает увиденное Руслан. Он сообщил нам: «Происходят пытки этих людей. Смотрели мы истории болезней: никаких материалов по реабилитации нет, индивидуальных планов реабилитации нет, отсутствует взаимосвязь психолога, психиатра и лечащего врача… Лечение этих людей в этом отделении, – оно идет им не на пользу, а наоборот ухудшает их психическое состояние».

Эксперт рассказал нам, что во время мониторингового визита в больницу привезли человека с психическим расстройством из СИЗО без решения суда: «Человека привезли, выставили возле него пост, двух полицейских, приковали его наручниками к кровати. А теперь представьте себе, что там много людей с психическими расстройствами. И что вид этих полицейских, прикованного этого человека к кровати, он психологически действует на саму психику этих людей», – возмущается Руслан Имерелли.

Руслан допускает, что в больнице есть люди, которые могут там находиться незаконно. Ведь каждые полгода больница обязана проводить экспертизу состояния пациентов, которых лечат принудительно. А есть такие пациенты, которых врачебно-консультационная комиссия (ВКК) не осматривала.

А сайт омбудсмена сообщает, что пациенты жалуются на недоедание из-за неправильного расчета норм питания. А на самом пищеблоке выявили грязь и недостаток продуктов. А Руслана Имерелли особенно возмутило состояние санузла: «Стоят перегородки, но нет дверей. В туалет набивается как минимум 10-15 человек, если захотят покурить. В этот момент они могут там оправляться. И то, как они оправляются, все видят, как все это дело происходит».

Кто будет отвечать

Нарушения прав пациентов обнародовали. А что дальше? Ведь повторная проверка показала, что администрация больницы на замечания не отреагировала. Правозащитник Руслан Имерелли настаивает на служебной проверке и уголовной ответственности: «Служебное расследование Министерства охраны здоровья. От омбудсмена должны быть представления в прокуратуру и другие фискальные органы для проверки финансовой деятельности и лицензионной деятельности этой больницы. Я считаю, что к уголовной ответственности должны быть привлечены и главный врач, и начмед, и бухгалтер и заведующий отделения, которые осознавали и сознательно совершали преступление на протяжении многих лет».

Радио Донбасс.Реалии (проект Радио Свобода) направило руководству психиатрической больницы в Славянске информационный запрос с предложением прокомментировать результаты мониторинга правозащитников и представить свою точку зрения на ситуацию. Как только руководство психбольницы даст ответ – он будет опубликован.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите).