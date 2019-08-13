(Друкуємо мовою оригіналу)

В Славянске Донецкой области жители микрорайона «Славкурорт», в том числе и люди с инвалидностью, на несколько часов перекрыли трассу «Киев-Должанское». Люди требовали прекратить отключения электроэнергии и вернуть территорию курорта в государственную собственность. Сотрудники полиции направили поток автомобилей по объездной дороге, поэтому конфликтов с водителями удалось избежать.

12 августа оживленная трасса «Киев-Должанское» в районе Славянска опустела. Полиция направила транспорт по объездной дороге. А саму трассу на несколько часов перекрыли жители микрорайона «Славянский курорт». Квартальная этого микрорайона Любовь Ушкало рассказала нам, что людей заставила выйти на протест боязнь остаться без электричества. Электроснабжение микрорайона, в которым живут около 900 человек, завязано на подстанции санаторного центра «Славянский курорт». Поэтому, когда свет за долги отключают курорту, без электроэнергии остается весь район. Хотя, как говорит Ушкало, за свет все платят исправно, ведь провода могут обрезать даже за долг в несколько сотен гривен.

Мы остаемся заложниками этой ситуации. И мы просим, чтобы все коммуникации «Славкурорта» передать в город.

​А курорт в прошлом году, по информации местных СМИ, задолжал за электричество около 17 миллионов гривен, в этом году – более 5 миллионов. «И получается, что мы остаемся заложниками этой ситуации, – говорит Любовь Ушкало. – Электроэнергия у нас очень плохая. «Бьет» напряжение конкретно от 160 до 280 (вольт – ред.). Конечно, сети курорта не в таком состоянии. И мы просим, чтобы все коммуникации «Славкурорта» передать в город. Потому что город будет и ремонтировать, и наше напряжение регулировать».

Поддержали протест Снежана и Владимир Керничные, известные за пределами Украины танцоры на колясках, чемпионы мира 2013 года. «Нам грозит отключение света, это катастрофа, – говорит Снежана. – И мы очень хотели бы, чтобы парковая зона, санатории все принадлежали государству. Чтобы за этим следили, чтобы процветал наш курорт».

Неприкосновенность дает козыри шантажистам

А что же власть? Заместитель городского головы Славянска Юрий Подлесный сообщил, что часть сетей и трансформаторные подстанции принадлежат ЧАО «Укрпрофздравница» («Славянский курорт» – это дочернее предприятие «Укрпрофздравницы» – ред.). По словам Подлесного, «Укрпрофздравница» не передает сети ни в городскую собственность, ни энергетикам. Юрий Подлесный сказал нам то же, что и протестующие: «Короче говоря, они держат в руках тот самый рубильник, через который происходит электроснабжение микрорайона. Хочу сказать, что город готов взять эту собственность… Казус заключается в том, что частная собственность неприкосновенна. Любая собственность в Украине неприкосновенна… Неприкосновенность дает козыри шантажистам: люди – заложники, администрация «Славянского курорта» использует этот рубильник как шантаж: не платим, платить не будем. У ДТЭКа растут долги. И ходим мы по кругу».

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

Чтобы привлечь внимание к своим нуждам, протестующие обратились к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом нам сообщила руководитель областной организации инвалидов Надежда Поламарчук: «Мы верим, что он одним взмахом руки наведет порядок, заставит отдать санаторий в областную собственность или заберет в государственную. И сделает из этого санатория ту лечебницу, возродит, которая возродила миллионы людей, миллионы (на Славкурорте в его лучшие времена успешно лечили проблемы опорно-двигательного аппарата – ред.)».

​Что говорят в «Славянском курорте»

Позицию санаторного центра «Славянский курорт» нам озвучила Татьяна Любимая, заведующая Центром по связям с общественностью. Она рассказала, что с 2014 года в корпусах санаториев «Донбасс» и «Юбилейный» расположились военные. Пациентов принимает только санаторий «Славянский». Сейчас он загружен полностью, это около 250 человек. Для того, чтобы предприятию держаться на плаву, необходимо восстановление и работа всех санаториев. Также представитель курорта рассказала, что за три года стоимость путевки изменилась всего с 560 до 580 гривен. Поэтому и долги растут, и персонал приходится сокращать. Татьяна Любимая говорит, что фактически курорт банкротят. Только непонятно, кто.

Что касается электричества – Любимая говорит, что курорт обращался к энергетикам с просьбой взять сети на баланс. Но – неудачно: «Но нам тогда выставили такие требования: вы там приведите их в такое соответствие. Понимаете, куча претензий была к нам. Никто у нас ничего не взял». Также Татьяна Любимая опровергает слова городских властей: говорит, что администрация курорта предлагала передать сети на баланс города. По ее словам, на территории курорта стоит электросчетчик. И даже если здравнице свет отключат, то за использованную жителями энергию счет выставят «Славкурорту».

«Вот эти предприниматели – они так успешно жили все эти годы, потому что когда мы пошли проверили, у некоторых даже счетчиков не было… Вот мы обрезали неплательщиков, кто вообще никогда не платил, у нас экономия до 600 тысяч в месяц получилась. Вот теперь конечно они взбудоражены. Если проведут непосредственно к ним электричество, и они будут непосредственно отвечать за это, их это не устраивает. Почему они так усиленно бунтуют, эти частные базы отдыха, которые 3 копейки за свет платили, а все лето принимали кучу пациентов», – заявила представитель «Славянского курорта». Ей непонятно, почему до сих пор микрорайон не подключили напрямую, в обход курорта.

Они уже нас похоронили, понимаете, городская наша мэрия... Им нужна земля курорта

По мнению Татьяны Любимой, городские власти Славянска не заинтересованы в развитии курорта: «Там половина сидит точно таких в исполкоме, которые хотят земли курорта для своих каких-то забегаловок, еще чего-то строительства. У них генплан есть застройки курорта… они уже нас похоронили, понимаете, городская наша мэрия… Курорт им не нужен для того, чтобы курортом оставить. Им нужна земля курорта».

Что говорят в области

После протеста на трассе тему курорта обсудили в областной администрации. Как сообщила пресс-служба, заместитель руководителя области Вадим Филашкин заверил людей, что администрация бросает все силы на помощь пострадавшим от недостатка электричества. А вопрос передачи курорта в собственность государства требует решения на уровне правительства.

А пока суть да дело, многогранная проблема «Славянского курорта» остается нерешенной и продолжает обострятся. А люди, в том числе и с инвалидностью, – все так же рискуют остаться без электричества.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите).