(Друкуємо мовою оригіналу)

Пилатес, видеожурналистика, финансовая и компьютерная грамотность. Этим и многим другим премудростям обучают пенсионеров в Славянске. Желающие учиться новому объединились в общественную организацию «Вік щастя». А собрала всех сеньоров вместе жительница Славянска Наталья Бондаренко.

До войны Наталья Бондаренко занималась бизнесом: развивала региональный туризм в Донецкой области. С началом боевых действий любимое дело пришлось оставить и покинуть Славянск. Когда город освободили, Наталья вернулась.

Говорит, очень хотелось работать и помогать людям. Нашла вакансию в международной гуманитарной организации People in need. Помогала, в том числе, и беженцам из фронтового Дебальцево.

«До сих пор помню, когда они меня окружили, бабушка одна мне показывает на халат и тапочки, и говорит: «Вот я в этом, меня внук вкинул в машину, я вот с этим». То есть, она в халате и в тапочках. И все! Люди настолько испуганы, не понимают, как дальше жить, что делать. Это два года было вот такой вот достаточно тяжелой, изматывающей работы», – рассказывает Наталья Бондаренко.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

Но все-таки усилия хотелось направить на Славянск, на родной город. Наталья видела, как относятся к возрастным людям. И решила: надо что-то делать для того, чтобы люди в возрасте пятьдесят плюс почувствовали свою важность и необходимость. Вот так появилась организация «Вік щастя» («Возраст счастья»).

Откуда счастье

Это же ваш возраст, возраст счастья, когда вы можете обратить внимание на себя

Откуда берется счастье у людей в возрасте? Наталья Бондаренко объясняет: общество живет стереотипами: мол, в возрасте за пятьдесят человек уже выполнил свою социальную задачу. И сад посадил, и дом построил, и детей вырастил. Якобы меняться поздно. И наступает момент возрастного кризиса. Кажется, что жизнь уже прошла. Но это не так, убеждена Наталья.

«Я говорю: подождите! Ну это же ваш возраст, возраст счастья, когда вы можете обратить внимание на себя. Это счастье, что сейчас вы имеете достаточно времени, достаточно средств, достаточно опыта, достаточно мудрости для того, чтобы ощутить вперед 20-30 лет счастливой жизни», – отмечает она.

Чтобы быть счастливым, надо выходить из зоны комфорта, меняться, учиться новому. И Наталья учится и учит других. В 56 лет поступила в магистратуру, чтобы глубже изучать психологию, вместе с друзьями и подругами постоянно участвует в разных тренингах и активностях, ездит по стране и по Европе.

​​Что делать с «гречкой»

Один из стойких стереотипов – это убеждение, что большинство пенсионеров в Славянске поддержали российское вторжение и продолжают голосовать «за гречку». Наталья Бондаренко говорит: людей надо учить.

В организации провели «Школу активного гражданина», где горожане общались с депутатами местного совета, с представителями власти. Участвовали в программе «Гражданская активность без возрастных ограничений».

Да и в общении с подругами у Натальи свои аргументы: «Давайте мы с вами подумаем. Депутат для чего: чтобы нам паски раздавал перед выборами, или чтобы нам законы творил, чтобы мы хорошо жили? Так кого мы будем выбирать, давайте здесь это решать… Не ждать, что кто-то там, Россия придет, и тут будет хорошо. А ты здесь живешь, и здесь жить твоим детям и внукам. Так делай же, чтобы им было хорошо. Хорошо там, где ты».

А голосуют на самом деле не «за гречку», а потому, что на них обратили внимание, дали почувствовать свою важность. Чтобы это перебороть, надо сделать людей нужными обществу не только перед выборами, а каждый день, надо видеть в них потенциал для развития общества, уверена Наталья. Для этого по примеру Германии появилась идея создать волонтерский центр, где специалисты в возрасте бесплатно могут передать свой опыт молодежи.

Сейчас Наталья Бондаренко добивается, чтобы городские власти рассмотрели и утвердили «Программу активного и здорового долголетия». И чтобы эта программа предусматривала, в том числе, и образовательные проекты.

Скандинавская ходьба и пилатес

Славянские сеньоры (так в Европе называют людей пожилого возраста) осваивают не только гражданские активности. Еще они изучают и медиаграмотность, и видеожурналистику, и финансовую грамотность, и английский, и бальные танцы. И занимаются скандинавской ходьбой. Для этого чудесно подходят аллеи курорта.

Наталья Бондаренко вспоминает: «Скандинавская ходьба, я ею занималась, у меня были палки, это один из тех способов физической активности, который как раз доступен, который как раз подходит для людей возрастных. При скандинавской ходьбе работает до 90 процентов мышц тела, это дыхание. И тут еще очень важно сказать, что тренировка проходит в группе».

Именно в группе, с палками в руках и улыбкой на лице отметила свой день рождения Зинаида: «День рождения, да, 72 года… Друзья вокруг, настроение хорошее. Я уже год хожу, и я помолодела на 10 лет… Надо ходить, надо двигаться, надо общаться с людьми, смотреть природу, прекрасная природа. Надо ходить».

Вместе с именинницей практикует ходьбу и Тамара: «Абсолютно я не чувствую себя на 77-м. Мне нравится мое сегодняшнее состояние здоровья, состояние души. Мне очень комфортно. В день 8-10 километров – для меня это не проблема вообще».

Ты чувствуешь подъем, энергию, радость жизни

А еще Наталья Бондаренко проводит для сеньоров занятия пилатесом с элементами йоги и рейки (это японская нетрадиционная медицина). После физических нагрузок дается время на медитацию.

Татьяна Костина во время занятий может дать фору молодым, она запросто садится на шпагат: «Занятия пилатесом дают столько энергии, столько позитива. И самое главное, это занятия в группе. Самого себя как-то трудно мотивировать и заставить заниматься, а когда ты в группе, когда рядом подруги, рядом знакомые, девчонки – я бы даже так сказала, это получается гораздо лучше, и ты чувствуешь подъем, энергию, радость жизни»

Будущее

Славянские сеньоры не забывают о прошлом и уверенно смотрят в будущее. В планах – продолжать обучаться новому. А еще в сентябре они организуют фестиваль людей пожилого возраста. Рабочее название: «Хочу и могу».

Также в сентябре их пригласили во Львов на форум людей пожилого возраста и танцевальный фестиваль «Золоті роки». Поехать хотят, осталось найти меценатов, которые помогут с покупкой билетов.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)