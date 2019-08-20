Смертельна ДТП «під наркотиками»: підозрюваного водія не повернули під варту

Анастасія Усенко

Резонансна смертельна дорожньо-транспортна пригода у столиці сталася взимку цього року. Підозрюваний у її скоєнні – бізнесмен Олексій Сахаров. 20 серпня Апеляційний суд Києва розглядав скаргу прокуратури щодо запобіжного заходу підозрюваному – його хотіли повернути під варту. Сторона обвинувачення виграла апеляцію. Однак до СІЗО підозрюваного не повернули. У липні Шевченківський районний суд Києва обрав Сахарову альтернативний запобіжний захід – дозволивши вийти під заставу. Про арешт, кажуть прокурори, будуть клопотати під час наступного обрання запобіжного заходу. Служителям Феміди вдалося розглянути апеляцію лише сьогодні – на третьому судовому слуханні. Бо ж на попередні два підозрюваний не приходив.



31 січня на проспекті Перемоги у столиці зіткнулося п’ять автомобілів. Цю аварію зафіксували камери спостереження. На великій швидкості «Ауді», за кермом якої був Олексій Сахаров, вилетіла на проспект Перемоги та протаранила автомобілі, що стояли на її шляху. Жінка-водій «Мазди», однієї із протаранених автівок, померла дорогою у лікарню.

Нині в апеляційному суді прокуратура оскаржувала зміну запобіжного заходу підозрюваному. Відразу після ДТП, у лютому, Сахарова помістили в СІЗО – на два місяці без права внесення застави. Однак вже у липні Шевченківський суд Києва обрав альтернативний запобіжний захід і дозволив Олексію Сахарову вийти під заставу у розмірі 480 тисяч гривень. Кошти внесли одразу. Рішення про альтернативний запобіжний захід ухвалила суддя Оксана Хардіна, яка напередодні відправила Сахарова під варту.

«Якщо сьогодні він вбив нашу маму, невідомо, що буде через місяць чи два. Вже давно відомо, що це не перше його ДТП, він вживає наркотики та перебуває на диспансерному обліку», – заявила донька загиблої жінки.

Ольга та Ірина Ебралідзе – доньки загиблої в автотрощі. Вони відвідують кожне судове засідання і вимагають справедливого покарання за смерть їхньої матері.

Марихуана, екстазі, амфетамін – про такий наркотичний коктейль у крові Сахарова повідомила прокуратура.

«Є первинні результати, що Сахаров перебував у стані наркотичного сп’яніння. У нього виявлено три речовини: марихуана, амфетамін та екстазі», – коментує прокурор Дарія Мількова. І додає, що наявність фенобарбіталу, тобто амфетаміну, в речових пластинах підозрюваного підтвердила і експертиза.

Захисник Олексія Сахарова цю інформацію не підтверджує і не заперечує. «Експертиза була, вона робилася, але частково вона робилася із хибними вихідними даними, що призвело до викривлення її результатів» – коментує Артем Бугрим, адвокат підозрюваного.



За його словами, у липні Сахарову дозволили вийти під заставу через медичні документи стосовно його поточного стану, які надала сторона захисту. А попередні засідання апеляції Сахаров пропускав, бо перебував на стаціонарному лікуванні. Про його діагноз сторони процесу не розповідають.

Тиждень тому, на одне із засідань, до суду прийшла дружина Олексія Сахарова. Жінка принесла довідку дітям загиблої жінки, в якій нібито вказано, що Сахаров не перебуває на обліку у наркодиспансері. І додає – на момент аварії в Олексія Сахарова стався судомний напад. Однак цей документ журналістам не показали.

Прокурор додала – розгляд подібних справ може тривати роками, усе залежить від того, чи сприяє підозрюваний слідству.

Активісти наголошують – водії під впливом алкогольних чи наркотичних речовин – проблема всеукраїнського масштабу. Майже 70 тисяч протоколів за водіння у нетверезому стані склали поліцейські від початку цього року.

Лише 30% водії несуть покарання за керування автомобілем у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. На це впливає багато факторів

​Олексій Павловський, громадський активіст, – засновник проекту Pitbull, який допомагає патрульним виявляти нетверезих кермувальників. Проект функціонує більше ніж три роки у Києві, Львові, Одесі, Рівному та інших містах України. Активісти виїжджають у рейди під нічні заклади та інформують патруль про водіїв, що сідають за кермо під мухою. Відтак, слідкують як справи про нетверезих кермувальників потрапляють до суду і які рішення виносять водіям.



«За підрахункам організації «Національна платформа безпеки руху», лише 30% водії несуть покарання за керування автомобілем у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. На це впливає багато факторів. Це і корупційна складова у медзакладах, не ідеальне законодавче забезпечення, де кожен адвокат, який займається адміністративними справами, знає як мінімум 5-7 можливостей (законних) уникнути покарання водієві», – розповідає Павловський.

Одна надія – це резонанс у ЗМІ. Тоді і слідчі, і судді будуть боятися «злити» справу, тому, що суспільство слідкує

Активіст додає, що у подібних справах допомагає суспільний резонанс. «Одна надія на такі випадки – це резонанс у ЗМІ. Тоді і слідчі, і судді будуть боятися «злити» справу, тому, що суспільство слідкує за ним», – коментує засновник проекту Pitbull.

Близько двох тисяч ДТП за участі нетверезих водіїв стається в країни кожні пів року. Сотні з яких – із загиблими чи потерпілими. А від початку січня лише у Києві виявили понад сім тисяч кермувальників під мухою, повідомляють у патрульній поліції. Кожен сьомий із них раніше сідав за кермо у нетверезому стані. За таке адміністративне правопорушення передбачене позбавлення водійського посвідчення на рік часу та штраф у розмірі 10 500 гривень.

Олексій Сахаров вже притягався до адміністративної відповідальності. Крім того, нині він у статусі обвинуваченого у ще одному кримінальному провадженні – перешкоджанні журналістській діяльності. У провадженні щодо смертельної автотрощі вже завершене досудове розслідування – коментують у прокуратурі. Незабаром обвинувальний акт передадуть до суду.