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Суботнє інтерв’ю | Олександр Сидоренко (Фоззі), соліст гурту «ТНМК»
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24 Серпень 2019, Київ 13:54
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 24 серпня – карта
24 Серпень 2019, 13:41
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
24 серпня
2019 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
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Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 24 серпня – карта
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