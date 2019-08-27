Особливого оптимізму щодо президентства Зеленського не бачу – Ярослав Грицак

Львів вирізнився з-поміж інших українських міст на останніх президентських виборах – тут Володимир Зеленський не став лідером виборчих перегонів, а прихильність львів’ян була на боці Петра Порошенка. І на дострокових парламентських виборах львівські виборці більшість голосів віддали не партії «Слуга народу». Як оцінюють львів’яни перші 100 днів президента Володимира Зеленського? Які бачать зміни у країні?

За 100 днів президентства Володимира Зеленського у Львові не було антивладних протестів чи акцій щодо кадрової політики. Адже змінено голову обласної адміністрації і звільнено більшість районних керівників.

Лише під час Маршу нескорених 24 серпня, організованого бійцями-ветеранами, група львів’ян пройшлась вулицями міста із плакатами: «Росія – агресор, Путін – вбивця, перемовини з вбивцею – злочин», «Мир ціною капітуляції – звичайна зрада», «Українська мова – наш кордон, від якого ми не відступимо», «Незалежна Україна, а не узеленення від Росії». У такий спосіб невелика кількість осіб натякнула на політику нової команди і Володимира Зеленського, зокрема.

Професор Українського католицького університету Ярослав Грицак зауважує, що за 100 днів так і не зрозумів політику президента Зеленського, який висловлюється неоднозначно про важливі питання і, як не дивно, такий стиль спрацьовує ефективно.

Рівень закритості партії Зеленського мене просто страшить

«Єдине, що президент Зеленський не зробив жодних помилкових кроків і у тому сенсі наші перші побоювання щодо нього були перебільшені. Але, поки що, особливого оптимізму щодо президентства Зеленського не бачу. Факт, що його команда формується за принципом команди «Кварталу» – близьких і знайомих людей, факт, що люди з його команди обзивають журналістів «паршивими вівцями». Це мені нагадує те, що ми вже мали, що ця система дуже закрита. Дивний парадокс для мене, що це, мабуть, найбільш закрита політична група, яка коли-небудь прийшла до влади. Цей рівень закритості партії Зеленського мене просто страшить, тому що навіть при Януковичу ми мали можливість більш-менш розуміти, що робиться в їхній групі. Серйозних підстав для реальної оцінки політики Зеленського немає. Лише на міжнародній арені був єдиний чіткий меседж, що він буде тримати дистанцію щодо Росії. Поза тим, нічого не бачу і не чую, куди ми йдемо», – наголосив у коментарі Радіо Свобода історик Ярослав Грицак.

Львів'яни придивляються до президента

Більшість львів’ян підтримали на останніх президентських виборах Петра Порошенка, аргументуючи свій вибір тим, що це проєвропейський політик, який веде Україну в Європейський союз і НАТО. А як сьогодні оцінюють мешканці Львова 100 днів президента Володимира Зеленського? Із таким запитанням Радіо Свобода звернулося до перехожих.

– Мені наразі важко сказати, чи президент Зеленський зробив щось добре чи погане. Думаю, не мав ще часу, не мав свого парламенту, уряду, лише змінив на місцях чиновників. Надіюсь на краще. За 100 днів немає, що вимагати.

– Мав би зробити більше, а бачимо, що зарплати такі, як були. Нема суттєвих змін ні у чому. Обіцянки всі дають на виборах. Час все розставить на свої місця.

– Не зрозуміло, в який бік він веде країну, а його голова адміністрації Богдан – не патріот, його не болить Україна, якщо у День Незалежності був у Франції.

– Моя родина голосувала за Петра Порошенка. Були дуже розчаровані результатом виборів. Але промова Зеленського на День Незалежності вразила, він сказав те, що ми хотіли почути.Сильно не підтримую президента, але не бачу негативу . Він слухає главу адміністрації, який мені не подобається.

– Нічого у кращий бік не змінилось. Чекаю на завершення війни, мрію про процвітання України, відстоювання національних інтересів. Дорога лише вперед, – поділились львів’яни своїми думками.

Чимало людей ще переосмислюють результати виборів, які стали у Львові для багатьох шоком, не можуть назвати якісь конкретні справи президента Володимира Зеленського і його команди.

Маємо продовження серіалу, але в реальному житті. Бачу одну тенденцію – зосередження цілковито влади в одних руках, що є дуже небезпечно

«За ці 100 днів зробив новий президент усе з точністю навпаки до того, що проголошував до виборів. Для мене це продовження своєрідного театру, шоу, цінностей не бачу. Маємо продовження серіалу, але в реальному житті. Бачу одну тенденцію – зосередження цілковито влади в одних руках, що є дуже небезпечно. Люди вичікують і мають надію, багато людей засліплені. Та все ж суспільство показало новій владі, на що здатне, якщо щось не відповідає його цінностям, на кшталт того, що відмінили парад. Воїни вийшли на марш, люди самоорганізувались і таких маршів буде дедалі більше», – говорить керівник у справах монашества Львівської архиєпархії УГКЦ, отець Юстин Бойко.

Політичний сезон у Львові ще не розпочався, його активізацію прогнозують восени, коли зберуться на засідання міські та обласні депутати. Вже назріває конфлікт між представницькою і виконавчою обласними владами. Водночас партійні осередки зосереджуються на місцевих виборах, які мають відбутись наступного року. І ця боротьба за голоси виборців буде непростою.