Традиційний гуцульський сир отримає офіційне визнання

На Закарпатті, в Рахові відбувся щорічний гастрономічний фестиваль - ярмарок «Гуцульська бриндзя-2019». Свято вшанування цінного закарпатського продукту проводять в області з 2000-го року. Майже 4 тисяча учасників цього року слідкували за святковою ходою музик, майстеркласами від вівчарів, куштували бриндзю і овечий сир 2019 рік – знаковий для овечої бринзді: сир, який виготовляють вівчарі в Карпатах за давньою спеціальною технологією, незабаром отримає особливий статус. Він стане першим харчовим продуктом, зареєстрованим в Україні як географічне зазначення. Завершення реєстрації очікується у жовтні-листопаді цього року.