«Слуга народу» продовжує практику насамперед піару та шоу (огляд преси)

Законопроект президента Володимира Зеленського продублював те, що прописано про імпічмент у Конституції. Але усунути президента від влади фактично неможливо. Процедура – занадто складна, наголошує в «Газеті по-українськи» політолог Віктор Таран. Підтримати рішення мають 338 народних депутатів, що у нинішніх умовах майже неможливо. Якщо президент піде у відставку, то процедура зупиняється автоматично. Не можна буде притягнути до кримінальної відповідальності й він уникне покарання. «Слуга народу» продовжує практику, коли найперше – шоу та піар. Зміст відходить на другий план. Прозвітували суспільству, що ухвалили закон. На практиці ж його неможливо реалізувати. Тож це не боротьба з політичною корупцією, а її імітація, наголошує політолог.

Закони про імпічмент і про депутатську недоторканність – символічні. Практичного значення не мають. Теперішня більшість і без цих змін може зняти недоторканність із будь-кого, переконаний інший експерт «Газети по-українськи» політичний оглядач Леонід Швець. Він вважає, що «Слуга народу» хоче показати надзвичайну ефективність й інтенсивність. Мовляв, ви не могли, а ми можемо. Спеціально не прислухаються до інших фракцій – так убивають опозицію. Вона перестає бути суб’єктом. Решта партій перетворюються на статистів. Швидко голосують, щоб гуртувати фракцію. Мовляв, «ми працюємо краще за всіх». Якщо темп послабиться, повилазять проблеми всередині. Те, що наламають дров – зрозуміло, вважає оглядач. Але ця швидкість дозволятиме казати: «Це давня історія. Ми пішли далеко вперед, а ви нас критикуєте ще за те».

Станом же на сьогодні, Україна розвивається в уповільненому темпі, який не дозволяє надати належний спротив економічним та соціальним викликам, переконаний дописувач газети «День» Сергій Цівкач. Йому важко виокремити більш чи менш важливі установи, на які покладені повноваження щодо забезпечення економічного розвитку країни. Всі вони мають належно функціонувати, проте ключовим органом влади, що забезпечує нагляд за дотриманням як державою, так і підприємцями правил чесної конкуренції, є Антимонопольний комітет, а справедлива конкуренція є однією з ключових передумов для економічного розвитку країни та добробуту суспільства. Докладніше про те, чому економічний розвиток без ефективного Антимонопольного комітету – це неможливо і небезпечно, йдеться в статті «Україні потрібен «імунітет» проти змов».

Газета «Україна молода» аналізує причини дострокового припинення повноважень Центрвиборчкому та чи законне таке подання від президента Володимира Зеленського. «Слуга народу» хоч і найбільша фракція, однак для ухвалення рішення потрібно не менш як дві третини конституційного складу парламенту, тобто щонайменше 300 голосів. Хто ж доповнить завтра список «Слуг народу» і віддасть голоси за розпуск ЦВК, спрогнозувати неважко, зазначає видання. Адже більшість політичних партій не проти мати своїх представників у Центрвиборчкомі. Що, очевидно, й станеться, коли формуватимуть новий склад ЦВК. На цьому наголошується в статті «А рахувати будуть інші».