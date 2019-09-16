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В Дружковке хотят привить интерес к альтернативным видам городского отдыха. Местные активисты устроили городской пикник, на котором создали несколько необычных фотозон, организовали квесты для детей. Взрослые могли попробовать свои силы в акробатической йоге, пройти мастер-классы по семейным отношениям. Альпинисты обустроили тренировочную трассу с настоящими веревочными переправами, а местные музыканты создавали настроение своим творчеством.

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Обычно немноголюдный днем сквер Юбилейный в центре Дружковки превратился в красочную площадку для городского пикника. Мыльные пузыри, роботы, необычная уличная еда и десятки разнообразных квестов, игр и мастер-классов привлекли внимание горожан.

Больше всего маленьких дружковчан собралось возле импровизированного веревочного парка. Трассу соорудили местные альпинисты. Здесь и переправа через овраги, и преодоление болот вброд. Все это по силам даже самым маленьким туристам, говорит руководитель альпинистского кружка «Метизник» Виктор Квитко.

«Все наши участники проходят с сопровождением, и, если возникают какие-то трудности, наши ребята помогают. Но, в принципе, самому младшему участнику было два с половиной года и прошел, справился.»

Если рядом с опытными альпинистами ребенок может чувствовать себя в безопасности, то в городской суете его может поджидать немало неприятностей.

Чтобы научить детей избегать рисков, аниматоры провели квест для школьников по безопасности в городе. А еще – турнир по дартсу, показали роботов, которых конструируют в соседнем

Краматорске. Свое творчество продемонстрировали дружковчанам местные рокеры. Барабанщик Игорь Лисютин поменял уже не первый коллектив. Парень говорит, что собрать рок-группу – непростое занятие, ведь не у каждого хватит денег купить инструменты и времени, чтобы научиться на них играть.

«У нас мало любителей тяжелой музыки. Но, я считаю, всегда есть место для этого стиля. Конечно, это затратно и по деньгам, и по времени. Но те, кто этим занимается, получают и кайф, и музыкальное развитие. Я вижу, что некоторым действительно интересно заниматься такой музыкой», – говорит Игорь Люсютин.

Выходные в городе можно провести не только в кафе, а, например, в солнечный день в сквере организовать групповые занятия йогой, считает Артем Наконечный.

Он показал, как это можна делать, продемонстрировав свою гибкость и силу.

Лежа на спине, удержать напарника на собственных поднятых вверх ногах непросто, но это воспитывает доверие друг к другу и физическую выносливость организма.

«Это помогает людям доверять друг другу, чувствовать друг друга и действовать вместе, совокупно. Кто того, что это очень интересно, такие занятия укрепляют тело, развивают мышление, укрепляют нервную систему. Нагрузка идет на все группы мышц, ведь удерживать друг друга не так-то просто», – убежден тренер по акробатической йоге Артем Наконечный.

Ирина Кейлян пришла на городской пикник, как и полагается с ковриком для себя и гамаком для своего годовалого сына. Девушка говорит, что выходные на природе, в стороне от городской суеты и пыли дают заряд сил на всю неделю.

«Почему люди ищут именно такой повод, чтобы вырваться на природу, я не знаю. Я с подружками частенько вырываюсь в парк, или в городе на территории, где нет много людей, а вот такая парковая территория. Мне кажется, что иногда нужно отдыхать от активной жизни в городе, когда ты находишься постоянно среди людей, видишь эту суету. Надо отдыхать от этого. Тем более, свежий воздух на природе полезен для организма.»

Кроме развлечений, организаторы соорудили несколько мест для просвещения. Молодым и опытным семейным парам провели мастер-классы по преодолению кризисных ситуаций, волонтеры поделились своим опытом общественной деятельности, а активисты-экологи рассказали о преимуществах раздельного сбора отходов.

Собрали всех на одной площадке активисты общественной организации «Новая Дружковка». Раньше проводили большие городские фестивали, но с потерей иностранных финансовых доноров, пришлось значительно сократить размах мероприятия. Однако, цель осталась прежней – показать необычные виды досуга и открыть для горожан привычные общественные места с новой стороны.

«Главный посыл мероприятия – показать новые общественные локации, попробовать их переосмыслить. У нас ведь много мест для каких-то городских активностей. Мы показываем наш формат мероприятий, и кто-угодно может использовать наши идеи и повторять их. Например, этот сквер Юбилейный, в котором обычно просто прогуливаются мамы с детьми, можно приспособить для нескольких локаций. Это очень круто», – рассказывает руководитель организации «Новая Дружковка» Сергей Пронкин.

К сожалению, опыт предыдущих подобных мероприятий показывает, что ни местные власти, ни крупные предприятия города не спешат подхватывать инициативу активистов. Они по-прежнему отдают предпочтение городским дворцам культуры для проведения массовых мероприятий.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)