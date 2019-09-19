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До конца года водителей во временно оккупированных частях Луганской области обязуют сменить украинские номерные знаки на местную так называемую регистрацию. В случае неповиновения оккупационная администрация обещает ввести систему штрафов. Их размеры пока неизвестны. По мнению собеседников в оккупированном Луганске, делают это для того, чтобы «хоть как-то наполнить казну деньгами». Хотя выложить за номера придется немалые деньги, далеко на них не уедешь.

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Местные водители жалуются, так как времени осталось мало, а очереди такие, что «не протолкнуться». Луганчанин Михаил рассказывает, что ускорить процедуру переоформления вполне реально.

Цена вопроса – 6 тысяч рублей



«Если оформлять официально через МРЭО в порядке очереди, то придется заплатить 1000 рублей. Но ждать придется долго. Поэтому те, кто не хочет ждать, тратить время на очереди или попросту хочет выбрать себе номера, переоформляют за взятку. Цена вопроса – 6000 рублей», – говорит мужчина.

(Курс рубля к гривне на оккупированной территории Луганской области составляет сегодня приблизительно 2,5, на подконтрольной территории – 3,8 – ред.)

По его словам, с «лнровскими» номерными знаками открыта дорога не только в «соседнюю ДНР», но и в Россию. Однако, большинство водителей сдавать украинские номера не спешат, а оставляют их себе на случай выезда на подконтрольную Украине территорию.

Луганчанин Сергей жалуется, что создают все условия, чтобы «вытягивать деньги у населения».

Россия-то не особо балует



«Казна пуста, поэтому все, что можно – все с населения дерут, а откуда деньги брать еще? Россия-то не особо балует, ситуация все хуже и хуже, поэтому и придумают всевозможные заманухи, уловки, чтобы вытянуть у нас деньги. А для чего ж еще это все? Никому эти номера не нужны», – считает местный житель.

«В городе предлагают опцию получения украинских прав без автошкол и экзаменов​»

Водительские права украинского образца, по словам луганчанки Ксении, менять пока не заставляют, более того, их можно получить, даже не выезжая с подконтрольной группировке «ЛНР» территории.

Платят 11 000 рублей, а потом просто нанимают инструктора и учатся



«В городе предлагают опцию получения украинских прав без автошкол и экзаменов. По сути, просто купить документ. Но кем и каким образом он выдается – абсолютно непонятно. Но некоторые платят 11 000 рублей, а потом просто нанимают инструктора и учатся в частном порядке, даже не пересекая линию разграничения», – рассказывает местная жительница.

Евробляхи

Еще одним способом пополнения казны боевиков стало растаможивание машин на евробляхах. По информации собеседников в городе, стало больше тех, кто зарабатывает пригоном автомобилей из Европы. Михаил считает, растаможивание в оккупированном Донбассе гораздо доступнее, чем на территории, подконтрольной Украине.

«Если Украина ставит палки в колеса, там растаможка сумасшедшая, то тут проще. На первый год можно оформить временный ввоз и ездить на европейских номерах. Через год нужно выехать, а потом при въезде растаможить и поменять на местные номера. Либо же сделать это сразу, при желании. Для машин с объемом двигателя до 2 литров цена – 1000 долларов. С большим объемом дороже уже», – рассказывает мужчина.



Тем, кто ненадолго въезжает на временно неподконтрольную территорию на украинских номерах, также, по словам луганчан, нужно поставить машину на временную «регистрацию».

«По сути, это документ, что ты обязуешься в течении года выехать. Бумажка для пересечения «границы», – говорит Михаил.

Таким образом, теперь на улицах оккупированного Луганска увидеть украинские номера – большая редкость, а может даже исключение из правил.