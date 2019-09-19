На Львівщині переробляють туристичні таблиці, на яких написали абсурдний текст англійською мовою

У Львівській обласній держаній адміністрації розпочали службову перевірку щодо некоректного перекладу з української на англійську мову інформаційного тексту на дорожніх таблицях. З п’ятдесяти одного дорожнього знаку на восьми виявлено помилки в англомовному перекладі тексту. Підрядник, який виготовив дорожні знаки, погодився їх переробити за власний кошт.

Із дорожніх знаків іноземний турист мав би дізнатись про те, що Сколе –це родинне місто провідника ОУН Івана Бутковського, що це був повітовий провідник Сколівщини. Напис українського мовою правильний і до нього жодних претензій, а ось англомовний переклад спричинив галас у соціальних мережах.

Професійний перекладач, завідувачка кафедри перекладознавства Львівського університету імені Івана Франка Оксана Дзера оцінює переклад.

Такого словосполучення немає

«Інформацію, яка подана англійською мовою на одному зі знаків, дуже складно перекласти назад українською. Виходить так – «сім’я, велике місто, людину, яку звати Івана Бутковського, власник, кондиціонер», не зрозуміла маленька літера «с». Взагалі слова не мають в комплексі якогось значення, такого словосполучення немає. Можливо, повіт, повітовий і повітря перекрутилось і вийшов кондиціонер. Я пробувала це перекласти через ґуґл-перекладач і вийшло краще, аніж написано на таблиці. Можливо, люди дивились кожне слово в словнику і перекладали так. Можливо, слово «повіт» не знайшли», – пояснює Оксана Дзера.

Фахівець проаналізувала інші, неправильно перекладені, дорожні знаки. Скажімо, слово «братів» переклали як «brathers», «січового стрілецтва», як «sich looking for a luck». Оксана Дзера наголошує, що іноземний турист мало б що з цього перекладу зрозумів.

«Турист би зрозумів, що в Басівці є якийсь загадковий музей, пов'язаний з типографією і сателітами і щось би викликало асоціації з життєвою енергією, а з «air condition» не розібрався б ніяк», – говорить Оксана Дзера.

В інформаційному повідомленні на дорожньому знакові слова «повітовий провідник» перекладено, як «owner air condition».

Якщо було складно перекласти слова «УПА», «криївка»,то можна було зробити транслітерацію. За словами Оксани Дзери, професійний переклад не коштував би дорого, близько 50 гривень за перекладену інформацію на одній табличці. Загальна вартість 51 дорожнього знаку обійшлась у 581 тисячу гривень, але з цих коштів на послуги перекладача не виділили ні копійки.

Хто перевіряв?

Замовником інформаційних знаків був департамент культури, національностей і релігій Львівської обласної державної адміністрації. Таблиці виготовили у рамках проєкту «Наша історія», який триває другий рік, і метою якого є «вшанування сучасних героїв і визначних постатей, а також промоції історико-культурних об’єктів Львівщини шляхом ознакування тематичних місць».

У травні 2019 року департамент культури оголосив переможця тендеру – ТзОВ «Дорожні знаки». Іншій компанії, яка запропонувала нижчу вартість робіт, тендерний комітет департаменту відмовив.

Підрядник розуміє, що це його провина

«Була вимога щодо двомовності знаків – українською й англійською. Був проведений тендер, на тендерну пропозицію департаментом було подано перелік текстів і знаків, які мають бути встановлені, вони подані українською мовою. Ми врахували пропозиції громади, працювали з істориками. За результатами тендеру, мали переможця.На жаль, з 51 дорожнього знаку у 8 – некоректний переклад. Переклад робив підрядник. Він розуміє, що це його провина і працює, щоб встановити правильні знаки», – говорить керівник Департаменту культури, національностей і релігій Мирослава Туркало.

Хто саме і на якому етапі допустив помилки у перекладі, мають з’ясувати під час службової перевірки. Однак підрядник, а це ТзОВ «Дорожні знаки», самостійно переклав текст на англійську і подав документацію на затвердження комітету з тендерних закупівель департаменту з питань культури, національностей і релігій, який очолювала Леся Корнат, начальник управління департаменту.

Перевіряли чи ні працівники тендерного комітету департаменту текст –невідомо. Мирослава Туркало допускає, що міг спрацювати людський фактор.

Директор фірми ТзОВ «Дорожні знаки» Віктор Мельничук підтверджує, що текст з української на англійську перекладали самостійно.

Мені прикро, що є помилки

«Мені прикро, що є помилки. Такі слова, як «криївка», «схрон» важко перекласти. Я готовий виправити помилки за свій рахунок. Ми самостійно перекладали і десь пропустили. У фірмі немає відділу перекладу, а оскільки це тендер, не могли на перекладача виділити гроші», – каже Віктор Мельничук.

Керівник підприємства уникнув прямої відповіді на запитання, чи тендерний комітет департаменту ОДА перевірив і погодив англомовний переклад.

Замовник погоджує – ми виготовляємо

«Я сам нічого до кінця не роблю, маю мати ланцюгове сполучення. Замовник погоджує – ми виготовляємо. Самовільно я не робив», – говорить підрядник.

У Центрі громадського моніторингу і досліджень наголошують, що до україномовного тексту немає зауважень, а ось переклад мали перевірити члени тендерного комітету департаменту.

Якби тендерний комітет якісно виконував роботу, то такого б не було

«Процедурно підрядник не винен, він винен, що подав неякісну пропозицію. Якби тендерний комітет якісно виконував роботу, то такого б не було. У складі комітету 7 людей, вони цю пропозицію переглянули і затвердили», – зауважив представник Центру громадського моніторингу і досліджень Олег Блінов.

Як тільки-но здійнявся скандал у соціальних мережах, усі інформаційні таблиці з помилками у тексті блискавично зняли. Відтепер, обіцяють в ОДА, більш прискіпливо ставитимуться до перекладів текстів іноземними мовами.