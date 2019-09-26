(Друкуємо мовоя оригіналу)

«Третий» трамвай – особый маршрут в Донецке. Он соединяет центр города с районом Донгормаша – завода, на котором раньше производили горное оборудование – в том числе, знаменитые горные комбайны. Это юг Донецка – безопасный из-за отдаленности от фронта, но довольно труднодоступный в плане городского передвижения.

Многие живущие там дончане работали как раз на этом предприятии, и выезжать «с района» им не было нужды. А тем, кому нужно было попасть в центр, ехали на АС «Центр» на третьем трамвайном маршруте. Сейчас дождаться этого трамвая стало сложно – но по этому же пути запустили маршрутку, которую пиарят в местных СМИ. Радио Донбасс.Реалии проехалось в ней и понаблюдало из окна – как выглядит сейчас путь на юг Донецка.

Теперь в Донецке начали курсировать маршрутки №3 от автостанции «Центр» до завода Донгормаш, они почти дублируют путь трамвая по 3-й линии. Время маршрута занимает около 20 минут, а стоимость проезда – 10 руб. (4 грн).

На автобусной станции «Центр», в народе именуемой «ямой», 3-ю маршрутку пришлось ждать более получаса, вместо 20 минут, как указано на графике движения. В Сети писали, что сейчас на этой линии курсируют четыре транспорта. Однако судя по времени ожидания, их не четыре, а два.

На АС «Центр» в микроавтобус №3 зашло всего четыре человека. Надо отметить, что в целом само маршрутное такси – в хорошем состоянии.

Женщина, сидевшая на переднем сиденье, стала расспрашивать о новом маршруте. Приветливый водитель рассказал, что жители этого района «явно достучались до Пушилина».

Трамваи №3 на данный момент, как правило, ходят раз в полчаса, а то и реже. На вопрос, почему так редко ходит 3-й трамвай, в комментариях в соцсетях отвечают: нету людей и подвижного состава.

Сначала микроавтобус едет по Ленинскому проспекту, потом сворачивает на улицу Куйбышева. На одной из остановок заходят люди пожилого возраста и школьники.

Далее проезжаем ленинский райисполком, всеми известный и некогда очень популярный рынок «Соловки». Именно на этом рынке продают животных. Сейчас здесь по-прежнему можно приобрести щенков, котят, попугаев, рыбок и других домашних питомцев, а также корма недорого. Но базар уже не такой людный, как в мирное время.

После проезжаем заброшенный и без того опустевший стадион «Металлург», на котором в недалеком прошлом играл одноименный местный футбольный клуб.

Большинство пассажиров выходят на остановке «Универмаг «Радуга», который до сих пор работает. Рядом с ним открыт новый супермаркет «Гурман».

Проезжаем еще пару минут и конечная – завод «Донгормаш», расположенный в микрорайоне Боссе. Судя по всему, он еще функционирует, но как и большинство предприятий в городе – в полудежурном режиме.

Именно на Боссе в 2015-м произошла трагедия: мины из миномета попали прямо в движущийся троллейбус. Погибли 8 человек. Тогда (и до сих пор) российские гибридные силы обвиняют в этих жертвах ВСУ, хотя в 2018-м журналист Денис Казанский обнаружил признания боевика «ДНР» в том, что стрельба произошли из-за разборок между формированиями «Оплот» и казака Сафронова. Мина якобы предназначалась базе «Оплота», находящейся рядом, от «казаков». Неизвестно, так ли именно все происходило, но то, что мина прилетела явно не с подконтрольной Киеву территории, очевидно – ведь на такое расстояние миномет не стреляет.

Как писали в Сети, если маршрутки №3 не будут окупаться, то их могут убрать с линии. Но сам водитель микроавтобуса заверил, что это слухи, и маршрут оставят, так как он очень удобен и будет особенно востребован зимой, когда трамваи ходят крайне редко.