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27 Вересень 2019, Київ 14:06
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 27 вересня – карта
27 вересня 2019, 12:35
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
27 вересня
2019 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 27 вересня – карта
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