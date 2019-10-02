Згода України на миротворців із Білорусі була б програшем (огляд преси)

«Чому неможливо ввести миротворців на Донбас» – у статті під таким заголовком газета «День» пише, що українська сторона має враховувати суворі реалії, яким би сильним не було бажання Володимира Зеленського стати «президентом світу». Дописувач видання Борис Соколов вважає, що ідея введення на непідконтрольну Україні частину російсько-українського кордону міжнародних миротворців за сучасних умов практично не реалізується, оскільки неможливо собі уявити зараз такий національний склад миротворців, який би влаштував обидві сторони конфлікту. Згода України на введення білоруських миротворців була б лише м’якою формою капітуляції. Або, припустимо, Росія погодилася б на заміну білоруських миротворців таджицькими (ці взагалі нічого негожого ніколи б не побачили). Взагалі нескладно зрозуміти: якщо Росія не збирається допускати введення миротворців на всю окуповану частину Донбасу і заміну місцевих маріонеткових урядів міжнародною адміністрацією, отже, у Москві, як і раніше, підтримуватимуть свої маріонетки на Донбасі всім необхідним, у тому числі зброєю і «ввічливими людьми».

Газета «Україна молода» інформує, що в ОРДЛО почався перепис населення. Розповідають, буцімто для того, щоб «розробити програми економічного та соціального розвитку». Втім, за весь час війни ці питання окупантів не дуже обходили. Чому ж саме зараз вони стали актуальними? На думку газетярів, причин кілька. Найімовірнішою є уточнення виборчих можливостей місцевого населення. На тлі розмов про перспективу проведення чи то чергових «референдумів» про «особливий статус», чи виборів за українським законодавством відповідно до Мінських угод, ці цифри будуть надзвичайно важливі для прорахування наступних кроків. Ще одна причина перепису – розуміння обсягів використання коштів, які Росія виділяє на підтримку окупованих територій. Розмови про те, що гроші там просто «дерибаняться», йдуть давно. Після кожного заїзду «гуманітарки» частина її опиняється на полицях магазинів. Урешті, дірка в бюджеті Росії таки зростає. Перепис має вийти на (більш-менш) зрозумілі цифри, адже утримувати окуповані території стає все накладніше. З іншими причинами початку перепису видання знайомить в матеріалі «Кого не вбили – порахують».

Урядова програма не виглядає серйозно. Це радше набір гасел «за все хороше проти всього поганого». Немає ні чітких термінів, ні принципів, яких будуть дотримуватися, переконує газета «День». В експерта видання, економіста Володимира Дубровського склалося враження, що уряд не мав сумнівів, що програму точно буде схвалено, тому не дуже переймався тим, щоб її детально проробляти. І насправді не слідуватимуть цій програмі. А те, що відбуватиметься, відбуватиметься «at hock», – вважає експерт. Стаття так і називається «Політика в стилі at hock».

Досить пафосною виявилась довгоочікувана промова в Раді Європи – «Домі, що дає тріщину», президента Франції Емманюеля Макрона. Зокрема, він робив наголос на необхідності захисту прав людини і пошуку нових підходів до викликів, які постали перед Радою Європи. Але журналістів газети «День» чи не найбільше здивувало його виправдання необхідності повернути російську делегацію в залу ПАРЄ. При цьому французький президент охарактеризував Росію як європейську країну, географічно, історично і культурно. Але у газетярів виникає питання до Макрона – а де є докази того, що Росія поділяє європейські цінності, адже вона навпаки своїми діями демонструє протилежне, незаконною анексією Криму, початком агресії на сході України, та у самій країні громадяни не мають права на вільні вибори, свободу зібрань тощо. Більше про те, чому Макрон захищає своє рішення повернути в Раду Європи Росію, йдеться в статті «Дім у тріщинах».