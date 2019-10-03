(Друкуємо мовою оригіналу)

В конце сентября донецкий стадион «Олимпийский» – главная арена города до «Донбасс арены» – увидел первый за 7 лет аншлаг. Столько фанатов там собиралось разве что во время матчей «Шахтера» и «Металлурга Донецк», ну и на чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров в 2013-м.

Но в этот раз дончане и, как выяснилось потом, гости города, собрались посмотреть на бои без правил – фестиваль смешанных боевых единоборств «Единый Донбасс-2».

Уже у входа в стадион вдоль центральной улицы Артема толпились очереди. По периметру «Олимпийского» дежурили патрульные. Фестиваль длился весь день, но уже к 16.00 билетов в кассе не осталось. По информации от источника Радио Донбасс.Реалии, на крупное спортивное событие, которых сейчас так мало в регионе, согнали бюджетников. Говорили, что специальные люди даже проверяли людей, чтобы они сидели на своих местах.

У входа на стадион дежурные в погонах тщательно проверяли сумки. Рассчитанный на 25 с половиной тысяч человек стадион оказался почти заполнен. Видеть это было невероятно, такого Донецк не видел уже много лет. Позже выяснилось, что помимо дончан, организаторы привезли на специальных автобусах гостей из других неподконтрольных Украине городов – Макеевки, Горловки, Енакиево, Шахтерска.

На трибунах среди флагштоков с триколорами «ДНР» и России много молодежи – от школьников до студентов, а также женщин с виду старше 45-ти лет. По поведению и манере разговора – явно воспитатели и педагоги. Сидя кучками среди обычных для такого рода спортивных мероприятий не совсем трезвых посетителей, они выглядели довольно странно. Разгуляться окончательно выпившим болельщикам не давали «наблюдатели» и охрана в погонах, такая же, что и у входа в стадион.

Перекусить внутри арены можно было в специальных палатках среди трибун, где продавались бургеры, шоколадные батончики, чай и кофе. Но поставили палаток явно меньше, чем требуется для такого количества людей. Чтобы согреться чаем, нужно было простоять в огромной очереди минимум 25 минут. Ситуацию могли исправить курьеры с едой, которые сами ходили по трибунам. Но обычный бутерброд у них стоил 100 рублей (около 40 гривен) – для нынешнего Донецка сумма ощутимая.

На арене тем временем мерялись силами местные бойцы, а также гости из России, Киргизии, Ирана и даже….Бразилии. Всего в «октагоне» – восьмиугольной площадке для боев в центре стадиона – прошло 9 поединков. Выглядело все действительно зрелищно: освещение, софиты, дым, огонь, громкая музыка – все это добавляло антураж. Вот только с мест, где сидели болельщики на огромном стадионе, почти ничего не было видно. Смотреть на боями можно было с двух больших экранов, которые организаторы повесили внутри стадиона. Один из них, правда, не работал.

Не все бои вышли зрелищными. Атлеты боролись в октагоне, а весь стадион – включая учителей и их подопечных – спокойно наблюдали за происходящим. Только после просьб ведущего турнира поддержать спортсменов, болельщики, будто просыпаясь, кричали и апплодировали. Кроме боев, на стадионе для дончан и специально добиравшихся жителей провинции «ДНР» выступили российский рэпер Рем Дигга и экс-участник «Чай вдвоем» Стас Костюшкин, а вечером дали салют.

Вечером для горожан из отдаленных районов организовали даже дополнительные рейсы с АС «Крытый рынок». Во всем этом – и салюте, и автобусах с иногородними, и в дополнительных маршрутах – чувствовалась ностальгия Донецка по большому футболу с участием «Шахтера». Тогда многочисленные болельщики в оранжево-черных цветах также возвращались домой на автобусах и маршрутках, шумно отмечая очередную победу «горняков»...