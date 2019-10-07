(Друкуємо мовою оригіналу)

В конце августа 2019 года на КПВВ «Майорск» между жителем оккупированной Макеевки и сотрудниками Госпогранслужбы Украины произошел конфликт. По словам мужчины, его без причины избили, унизили словесно, а затем отказались оказывать медицинскую помощь. В полиции Бахмута сообщили, что знают о происшествии, и передали дело в Государственное бюро расследований в Краматорск. Тем временем, мужчина, уверяющий, что пострадал от рук украинских пограничников, боится возвращаться на подконтрольную часть Украины и ждет по своему делу ответов от официальных структур, которые не могут отправить письма в Макеевку.

«Меня избили на КПВВ «Майорск», и теперь я боюсь пересекать так называемую границу», – говорит 36-летний житель Макеевки Александр. Мужчина эмоционально рассказывает свою историю и через предложение повторяет: «Такое могло произойти с каждым, понимаете?». Он просит не называть свою фамилию и уверяет, что его личная история похожа на тысячи других историй людей, вынужденно бежавших от войны.

«Когда начались боевые действия, – говорит Александр, – я уехал из Макеевки в Киев. Там нашел работу в фирме, которая занимается услугами безопасности. Четыре года не жил в столице, а буквально выживал – все крайне дорого, мне было очень сложно. Год назад не выдержал и вернулся домой – тут хоть жилье есть». Когда еще находился в Киеве, мужчина регулярно ездил на оккупированную часть Донбасса: уверяет, что в Макеевке у него осталась бабушка, которой нужно было помогать. «У меня и раньше случались неприятности на КПВВ. Но я как-то с пониманием к этому относился – война все-таки. Официально мне ни разу не предъявляли претензий, но между собой пограничники и сотрудники СБУ говорили, мол, подозревают меня в сепаратизме».

Сейчас Александр решил ехать на заработки за границу. Говорит, взял документы и поехал на КПВВ «Майорск», чтобы, как всегда, пешком пройти линию разграничения, а потом сесть на маршрутку до Бахмута. Вот что происходило дальше – по его версии.

Я отказался отвечать при посторонних лицах – сзади толпились люди в очереди на КПВВ. Я спросил: я задержан?



«У меня уже был специальный талончик о прохождении, я уже мог спокойно идти дальше, но меня остановили пограничники. С одним из них мы повздорили – сотрудник Госпогранслужбы в присутствии посторонних людей спросил: «А чем ты зарабатываешь на жизнь в данный момент?». Я отказался отвечать при посторонних лицах – сзади толпились люди в очереди на КПВВ. Я спросил: я задержан? Тогда оформляйте меня по статье и допрашивайте в присутствии двух понятых, по закону».

Дальше, по словам Александра, ему выписали пропуск, но не отдали паспорт. Документ пошел дальше по модулю контрольно-пропускного пункта и оказался в руках начальника погранотряда. Макеевчанин попытался выхватить паспорт из его рук, ссылаясь на незаконность действий пограничника, но тот в ответ смял его в руке. После этого началась стычка.

Они вчетвером на меня кинулись и повалили на металлическую лестницу, которая ведет внутрь «модуля» КПВВ



«Он вызывает по рации наряд. У меня в одной руке был телефон с рюкзаком, и они вчетвером на меня кинулись и повалили на металлическую лестницу, которая ведет внутрь «модуля» КПВВ. Спереди кто-то ударил меня ногой по лицу, я пытался бороться. И тут сверху на меня упал пятый человек и начал выкручивать мне нос и руку. Из носа потекла кровь. Масса у этого пятого была очень большая, меня придавили к металлической лестнице сердцем, – путанно, но с возмущением вспоминает Александр. – Потом кто-то – я не видел кто – дал им команду остановиться. С меня слетела в процессе борьбы обувь, я ходил босиком и истекал кровью».

После избиения, по словам макеевчанина, он просил оказать ему медицинскую помощь, но вместо этого в «модуле» появились сотрудницы Госпогранслужбы с видеокамерой. Потом появился сотрудник полиции, пограничники разошлись, а помятый паспорт вернули владельцу.

Пошел в больницу, снял побои и обратился в местную полицию



«Я написал заявление о происшествии на месте, на КПВВ – отметив, что к полиции претензий не имею – очень хотелось уже оттуда убраться, потом сам добрался до Бахмута – пошел в больницу, снял побои и обратился в местную полицию». На следующий день, как рассказывает Александр, он вернулся в Макеевку, так и не решив вопрос о трудоустройстве за границей.

«Мой город оккупирован, но я – гражданин Украины, и хочу, чтобы со мной поступали согласно Конституции. Сейчас я опасаюсь снова приезжать на КПВВ, потому что у меня нет ответов от силовых структур и нет гарантий, что ситуация не повториться снова. Полиция не может отправить мне письма в Макеевку, а я не могу приехать разбираться лично, потому что полностью потерял доверие», – подытоживает Александр.



Из полиции Бахмута нам ответили, что получили заявление как от Александра, обвиняющего пограничную службу и СБУ в нападении, так и от Государственной пограничной службы – о нападении гражданина на сотрудника оперативно-разыскного отдела погранслужбы.

По данным Бахмутского отделения полиции, проверкой по инциденту занимался Краматорский отдел Государственного бюро расследований. Оттуда, в свою очередь, в официальном ответе Александру написали, что не нашли достаточно данных для уголовного дела против пограничников – и отправили жалобу им же для служебного расследования.

Версию Государственной пограничной службы мы также опубликуем, как только получим ответ на информационный запрос.

Очевидно, на КПВВ должен работать механизм, позволяющий людям, живущим в оккупации, разбираться в подобных происшествиях. Ведь их коммуникация с подконтрольной территорией и органами, расположенными там, затруднена.

Мы спросили у юриста благотворительного фонда «Право на захист» Дарины Долкач: куда жители ОРДЛО могут жаловаться на нарушение их прав в пунктах пропуска и кто контролирует сотрудников служб, которые пропускают и проверяют людей.

Я бы рекомендовала обращаться на горячую линию погранслужбы и к правозащитникам, которые всегда присутствуют на КПВВ



– В погранслужбе рекомендуют обращаться на горячую линию Госпогранслужбы и оставлять заявление на горячей линии, чтобы были приняты меры относительно сотрудников, если они совершили незаконные действия. Законом предусмотрены механизмы защиты прав граждан. Это обращения в правоохранительные органы с заявлением о нарушении законодательства. Кроме того, нужно сообщать правозащитным организациям, которые присутствуют на КПВВ, об инциденте, чтобы получить юридическую консультацию и правовую помощь. Если у человека задокументировано происшествие, и есть данные о том, кто действовал и в какое время, с описанием действий, примененных к нему сотрудниками пограничной службы, я бы рекомендовала обращаться на горячую линию погранслужбы и к правозащитникам, которые всегда присутствуют на КПВВ.

Правозащитники смогут и проконсультировать, и предоставить помощь при пересечении линии разграничения. Обязательно должно быть оповещено руководство сотрудников погранслужбы, которые действовали не в рамках правового поля. Если человек обращался в правоохранительные органы, он также может обратиться к правозащитным организациям и попросить о помощи юриста, который будет сопровождать это дело, – комментирует Дарина Толкач.