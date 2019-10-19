(Друкуємо мовою оригіналу)

Немногие знают, в том числе и сами дончане, что местный ботанический сад – один из самых больших в Европе. Его общая площадь – чуть более 200 гектаров.

Расположен ботсад между Донецком и Макеевкой. Ему уже 55 лет, а изначально он был создан как научно-исследовательский институт. Радио Донбасс.Реалии недавно там побывало.

С утра людей в ботсаду немного, но уже днем (а это середина рабочей недели) парковка у входа почти вся занята машинами.

Стоимость билетов символическая: самостоятельная прогулка по саду – 30 руб.(12 грн), экскурсия по оранжерее – 50 руб. (20 грн). Встречаем пару групп из школ, но многие люди приехали и самостоятельно. А особенно облюбовали ботсад пенсионеры – отдыхают на всех скамейках.

В городском ботсаду есть растения, кустарники и деревья со всего мира: Европы, Азии, Америки, Африки, Австралии. Например, смаковница крупнолистная, фикус лировидный, американская агава, молочай тирукали, финик, драцена, цереус перуанский. Экскурсия в оранжерее всего длится около 45-50 минут. Время пролетает быстро, экскурсовод рассказывает интересно. Но для детей, пожалуй, все же скучновато.

В помещении по-прежнему висят распечатанные листы с надписью «Укрытие», как напоминание о потенциальной угрозе. Кстати, городской ботсад сильно пострадал дважды: в 2015-м и 2017-м на территорию прилетели мины. К счастью, тогда никто не пострадал. Нужно отдать должное: с начала боевых действий на Донбассе местный образовательный и просветительскийй центр работал почти всегда.

Также здесь можно приобрести растения и цветы для своего дома. К примеру, мирт, гранат, аихризон, кактусы и другие. Цена – от 50 рублей и выше. Более того, тут продают айву и маклюру, в простонародье – адамово яблоко. Как рассказала сотрудница ботсада, маклюра полезна для тех, у кого больные суставы.

Дубы, березы, розы, астры и георгины – все это здесь можно встретить в изобилии. В прудах плавают утки, на побережье рыбаки терпеливо ждут улова.

С приходом осени работы здесь прибавилось. Сотрудники сада ежедневно наводят порядок: убирают засохшую листву, благоустраивают территорию. Правда, экскурсовод пожаловалась, что им часто на неделю задерживают зарплату. Для любителей продолжительных прогулок есть палатки, где можно купить напитки, кофе, бутерброды и мороженое.

Изюминкой последних лет стал «японский уголок»: это навес и ландшафтный дизайн в японском стиле, тут высажена сакура. В саду, под открытым небом, иногда можно встретить шустрых белок.

Некоторые таблички тут остались на украинском языке. Кстати, отсюда можно рассмотреть крышу экс-резиденции украинского бизнесмена и олигарха Рината Ахметова, под которую отгородили часть территории.

Ближе к вечеру желающих воочию увидеть экзотические растения становится все больше. Вот гуляют дети с родителями, а экскурсовод ведет за собой очередную группу из 20-ти человек.

Донецкий ботанический даже в условиях оккупации остается одним из красивейших мест для прогулок в Донецке. Тут, как нигде больше, становишься ближе к природе, особенно ощущаешь спокойствие, умиротворенность и блаженство. А осенние пейзажи предают особенный шарм фотографиям и простому наслаждению природой. Хотя впечатляет не всех. «Восторга большого не было, вот правда, – говорит нам дончанин. – Да, есть красивые уголки, особенно осенью, но вот что-то не цеплянт прям сильно за душу. Видно, что сад тяжело поддерживается. Все старенькое. Тепличный комплекс тоже на износе».

«Увы, такими темпами если пойдет, будет плачевно, – продолжает собеседник. – Но самый раз уединиться от городской суеты и лишних мыслей. Прочитал в коментах в группе Вконтакте «ДонБотСад»: «Вообще какое-то впечатление заброшенности» – в чем-то даже согласен. Или вот: «Очень не ухоженная территория, персонал грубит». В общем, эмоции у каждого личные. Мои – не восторг, но и голова чуть отдохнула».

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