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25 Жовтень 2019, Київ 19:50
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У Харкові один з учасників стрілянини підірвав себе гранатою – відео

У Харкові один з учасників стрілянини підірвав себе гранатою – відео
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У Харкові 25 жовтня близько 12-ї години троє чоловіків влаштували перестрілку біля супермаркету неподалік центру міста. В результаті події один із потерпілих помер у кареті швидкої, інший наразі перебуває в реанімації у тяжкому стані. За словами начальника ГУНП в Харківській області Валерія Сокуренка, після скоєння злочину нападник кинув зброю на місці події та зник на автомобілі «Тойота», який згодом підпалив. Згодом патрульна поліція виявила утікача, але він підірвав себе гранатою. (Відео Телеграм каналу ХТЗ / Національної поліції)

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