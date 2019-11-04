Страйк в одній із найстаріших шкіл Донбасу дав позитивний результат

Аліна Туришин

У Торецьку Донецької області страйкували вчителі та батьки школярів – вимагали не закривати їхню школу, одну з найстаріших на Донбасі. Батьки звернулися до усіх міських інстанцій та назбирали 150 підписів для порятунку історичного закладу. Будівлі 121 рік, і вона має історичну цінність – але найбільше жителі не хотіли відправляти дітей в інший заклад, розташований за 5 кілометрів. Військово-цивільна адміністрація стверджує: тривога була хибною.

Наприкінці жовтня 2019-го у Щербинівській школі №21– бунт учителів і батьків. Їм сказали, що історичний заклад, якому 121 рік, закінчить своє існування. Школа потребувала ремонту котельної, грошей на який не було. Понад сотня невдоволених зібралася під школою, потім 40 із них пішли страйкувати до військово-цивільної адміністрації Торецька.

«Нам вже кажуть, що немає коштів на утримання школи. Ми за свій рахунок привели в порядок класи, і тепер усе кинути?» – обурюється мама учня Юлія Цуканова у коментарі виданню Toretsk.City.

У 21-й школі навчається близько 120 дітей. За словами батьків, їх мали перевести на навчання до школи №20, яка розташована на відстані п’яти кілометрів.

Цю школу не можна закривати. Наші діти болісно відреагували на закриття школи

«Наша 21-а школа – це школа-музей. Тут працював письменник Степан Васильченко. Цю школу не можна закривати. Наші діти болісно відреагували на закриття школи, їм тепер в цілому більше години добиратися на заняття в сусідню школу», – обурювалась учасниця мітингу Тетяна Рибакова.

За словами директорки навчального закладу Лілії Філенко, будівлю планували закрити лише на період опалювального сезону через несправність труби в котельні.

Ціна питання – 120 тисяч гривень

Після протестів селищна рада внесла зміни у бюджет і виділили на ремонт котельної 120 тисяч гривень.

Ми переглянемо свої надходження. У нас є така можливість. Нам важливо, щоб наші установи працювали, щоб діти спокійно навчалися

«ВЦА (військово-цивільна адміністрація – ред.) пояснювала, що в них немає таких коштів, а ми можемо їх виділити, – каже голова сільради Щербинівки Нелі Бергій. – Ми переглянемо свої надходження. У нас є така можливість. Нам важливо, щоб наші установи працювали, щоб діти спокійно навчалися». Чиновниця запевняє: школа у належному стані, її зберігають та доглядають батьки й адміністрація – вчитися можна і далі.

«Її забезпечують і теплом, і електроенергією, весь навчальний процес фінансується. Ця школа на балансі військово-цивільної адміністрації, тому, на жаль, ми її не фінансуємо. Але субвенцію на виконання робіт ми виділяємо для того, щоб зняти цю проблему», – зазначає Бергій.

Закривати школу і не збиралися – ВЦА

Начальник управління освіти військово-цивільної адміністрації Торецька Володимир Орешкін зазначив у коментарі Радіо Донбас.Реалії, що кошти уже переказують на рахунки міського управління освіти. Далі будуть замовляти підрядну організацію і ремонтувати котельню.

Питання закриття школи – зняте. Розпорядних документів щодо закриття освітнього закладу не існує і не існувало взагалі

«Як мені повідомили у військово-цивільній адміністрації, питання щодо ремонту труби – вирішене. Питання закриття школи – зняте. Розпорядних документів щодо закриття освітнього закладу не існує і не існувало взагалі. Проблема з трубою була, однак звідки взялося питання щодо закриття школи, я вам не можу сказати, оскільки я таких коментарів ні вчителям, ні батькам школи ані учням не давав», – запевняє начальник міського управління освіти ВЦА.

«Зараз я веду перемовини з підрядною організацією, оскільки у нашому місті таких труб не випускають. Це буде або Дніпропетровська область, або Харківська, або інша. Тижні два ремонтні роботи будуть тривати», – розповідає Орешкін і додає, що загальна вартість труби становить близько 30-40 тисяч гривень. Усі роботи – 120 тисяч гривень.

Поки що вчитимуться дистанційно

Вирішується питання щодо дистанційного навчання учнів із цієї школи

Начальник міського управління освіти ВЦА зазначає, що батьки відмовилися від підвозу учнів до інших освітніх закладів, що їм пропонували на час ремонту котельної.

«Батькам здалося, що це не дуже зручно, і вони вийшли й почали страйкувати. Однак, буде проводитись ремонт труби, тому зараз вирішується питання щодо дистанційного навчання учнів із цієї школи».

Тут справді шумувало життя...

Школа №21 у селищі міського типу Щербинівка (входить до міськради Торецька) була збудована у 1896 році. Тоді це було двокласне училище, єдине на багато кілометрів навколо. Історією закладу тут завжди пишались.

«Це була на той час школа, яка давала середню освіту, і в яку ходили учні навіть із Щербинівського рудника», – цитує спогади учня початку 20-го століття Григорія Новицького одинадцятикласниця з Торецька Єлизавета Рухленко, яка написала роботу про історію довколишніх шкіл.

У 1907 році в цій школі почав викладати відомий у майбутньому письменник Степан Васильченко. «Захотілося бурхливого життя. Мене вже давно тягло поучителювати в робітничі центри. – цитує далі авторка. – Я кидаю нудні Зубані і їду на Донбас, в Бахмутчину, де мені запропонували місце в селі Щербинівці. Тут справді шумувало життя…»

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