(Друкуємо мовою оригіналу)

«У всех нас общее героическое прошлое и любовь к Отечеству. И теперь нужно идти выбранным путем вместе с народом России». Так главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин поздравил дончан с Днем народного единства – российским праздником,, который в этом году – почему-то – «официально» стала праздновать и оккупированная территория Донбасса.

Для того, чтобы жители оккупированного Донецка обратили внимание на новый «праздник», группировка объявила этот день выходным. Абонентам «Феникса» – местного мобильного оператора – даже пришли смс-ки с поздравлениями и анонсом «гуляний» в центре города на площади Ленина.

В то, что такое «героическое прошлое» и каким «выбранным путем» вместе с россиянами дончанам предлагалось идти, никто из пришедших на праздник особо не вникал. А пришли, в основном, пенсионеры - занять свободное время, семьи с детьми - хоть за какими-то развлечениями, и немного молодежи. По подсчетам корреспондента Радио Донбасс.Реалии – 3-4 тысячи человек на оккупированный мегаполис.

По серой ноябрськой площади прогуливались молодые актеры – парни в косоворотках и девушки в кокошниках, пытаясь веселить людей, а возле фонтана на площади поставили огромный самовар. Для коренных дончан эта попытка создать традиционную «русскую» атмосферу выглядит скорее комично. До войны в регионе жили около полутора сотен национальностей, и русские среди них явно не считались кем-то особенным и определяющим для края.

Впрочем, возле самовара с бесплатным чаем и блинами сразу же выстроилась очередь в несколько десятков человек. Те, кто ее выстоял, оставались ненадолго посмотреть на выступления народных ансамблей на сцене, которую соорудили рядом. Репертуар, естественно, русский – балалайка и танцы. Также, в честь нового «государственного» праздника тут же устроили ярмарку: колбасы, мед, рыбу, сладости, яйца и другие продукты тут можно было купить со скидкой до 5%. Немного, но для старающихся экономить на всем дончан все же приятно. Тут же продавались и поделки от местных умельцев, которые прошли русский «стиль-контроль». Наконец, можно было сфотографироваться на память в фотозоне с русскими орнаментами.

Для большинства обычных украинских граждан на оккупированной территории этот день – просто еще один выходной и повод провести время со своими близкими. Ведь к Донецку никакого отношения не имеют события далекого 1612-го года, когда Минин и Пожарский выгнали поляков из Москвы (этому событию и посвящен в России день народного единства). Насколько известно, к землям Донбасса гораздо ближе и ощутимее была Запорожская Сечь, которая еще процветала в этом время. Впрочем, местные СМИ сообщали: накануне «праздника» учителя в школах в обязательном порядке в рамках «Уроков гражданственности» неделю объясняли детям – что это за праздник и в чем его суть. Не обошлись и без «параллелей» с современностью: мол, тогда была Смута и иностранная интервенция, но собралось ополчение...Ну вы поняли.

Честно говоря, «праздник» выглядел довольно уныло. Редко кто искренне веселился и улыбался. Мало было видно «единства», о котором тут трубили на каждом углу, в глазах дончан. А ведь казалось бы, война должна сплотить людей. Но только каждый, очевидно, понимал, что придя домой, он, как обычно, останется наедине со своими проблемами, каждый будет сам за себя.