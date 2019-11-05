(Друкуємо мовою оригіналу)
«У всех нас общее героическое прошлое и любовь к Отечеству. И теперь нужно идти выбранным путем вместе с народом России». Так главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин поздравил дончан с Днем народного единства – российским праздником,, который в этом году – почему-то – «официально» стала праздновать и оккупированная территория Донбасса.
Для того, чтобы жители оккупированного Донецка обратили внимание на новый «праздник», группировка объявила этот день выходным. Абонентам «Феникса» – местного мобильного оператора – даже пришли смс-ки с поздравлениями и анонсом «гуляний» в центре города на площади Ленина.
В то, что такое «героическое прошлое» и каким «выбранным путем» вместе с россиянами дончанам предлагалось идти, никто из пришедших на праздник особо не вникал. А пришли, в основном, пенсионеры - занять свободное время, семьи с детьми - хоть за какими-то развлечениями, и немного молодежи. По подсчетам корреспондента Радио Донбасс.Реалии – 3-4 тысячи человек на оккупированный мегаполис.
По серой ноябрськой площади прогуливались молодые актеры – парни в косоворотках и девушки в кокошниках, пытаясь веселить людей, а возле фонтана на площади поставили огромный самовар. Для коренных дончан эта попытка создать традиционную «русскую» атмосферу выглядит скорее комично. До войны в регионе жили около полутора сотен национальностей, и русские среди них явно не считались кем-то особенным и определяющим для края.
Впрочем, возле самовара с бесплатным чаем и блинами сразу же выстроилась очередь в несколько десятков человек. Те, кто ее выстоял, оставались ненадолго посмотреть на выступления народных ансамблей на сцене, которую соорудили рядом. Репертуар, естественно, русский – балалайка и танцы. Также, в честь нового «государственного» праздника тут же устроили ярмарку: колбасы, мед, рыбу, сладости, яйца и другие продукты тут можно было купить со скидкой до 5%. Немного, но для старающихся экономить на всем дончан все же приятно. Тут же продавались и поделки от местных умельцев, которые прошли русский «стиль-контроль». Наконец, можно было сфотографироваться на память в фотозоне с русскими орнаментами.
Для большинства обычных украинских граждан на оккупированной территории этот день – просто еще один выходной и повод провести время со своими близкими. Ведь к Донецку никакого отношения не имеют события далекого 1612-го года, когда Минин и Пожарский выгнали поляков из Москвы (этому событию и посвящен в России день народного единства). Насколько известно, к землям Донбасса гораздо ближе и ощутимее была Запорожская Сечь, которая еще процветала в этом время. Впрочем, местные СМИ сообщали: накануне «праздника» учителя в школах в обязательном порядке в рамках «Уроков гражданственности» неделю объясняли детям – что это за праздник и в чем его суть. Не обошлись и без «параллелей» с современностью: мол, тогда была Смута и иностранная интервенция, но собралось ополчение...Ну вы поняли.
Честно говоря, «праздник» выглядел довольно уныло. Редко кто искренне веселился и улыбался. Мало было видно «единства», о котором тут трубили на каждом углу, в глазах дончан. А ведь казалось бы, война должна сплотить людей. Но только каждый, очевидно, понимал, что придя домой, он, как обычно, останется наедине со своими проблемами, каждый будет сам за себя.ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ: (Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).
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