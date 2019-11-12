За зруйновані будинки – по 1,5 тисячі доларів: уряд Росії компенсує збитки від дій силовиків у 2014 році

Уряд Росії видав розпорядження про виплату компенсацій жителям дагестанського селища Врємєнний, де співробітники ФСБ і МВС Росії у 2014 році провели «контртерористичну спецоперацію».

Як повідомляє правозахисний центр «Меморіал», у 2014 році російські силовики вигнали жителів селища з будинків і не пускали їх назад протягом двох місяців.

Коли ж силовики пішли, значна частина будинків у селищі була зруйнована, а майно жителів розграбоване або знищене. Місцеві жителі вимагали виплати компенсацій протягом п’яти років.

Згідно з розпорядженням від 9 листопада, урядові Дагестану виділять з резервного фонду уряду Росії 58 мільйонів 300 тисяч рублів.

Із цих грошей 553 жителі селища, чиє рухоме майно було зруйновано повністю, отримають по 100 тисяч рублів (1500 доларів).

А 30 жителів Врємєнного, чиє рухоме майно силовики зруйнували частково, отримають по 50 тисяч рублів.

Селище складається із двох п’ятиповерхових і восьми триповерхових багатоквартирних будинків, а також декількох десятків одноповерхових приватних будинків.

За словами місцевих жителів, 16 будинків були повністю знищені, ще 24 будинки були визнані аварійними: в них були розбиті підлоги, пошкоджено стіни.

23 грудня 2014 року декілька мешканок Врємєнного звернулися у Буйнакський міжрайонний слідчий відділ Слідчого управління Росії в Дагестані і зажадали визнати дії силовиків під час спецоперації перевищенням посадових повноважень. Але Слідчий комітет Росії не знайшов у діях силовиків складу злочину і відмовив у порушенні справи.

Тоді жителі Врємєнного подали в суд на уряд Дагестану, на Міністерство внутрішніх справ республіки, регіональне управління МНС, північнокавказький центр МНС і адміністрацію Унцукульского району і вимагали визнати незаконною бездіяльність чиновників і виплатити їм компенсації за завдані силовиками збитки.

Наприкінці травня 2019 року суд у Махачкалі визнав незаконною бездіяльність адміністрації Унцукульского району Дагестану і республіканського МВС, які відповідали за компенсації.

Чиновники, як визнав суд, вчасно не погоджували документи, які були потрібні жителям Врємєнного для звернення до Мінфіну за компенсацією.

Окремий позов жителі Врємєнного подали в ЄСПЛ. Вони скаржаться, що під час спецоперації силовики порушили їхнє право на безпеку, на недоторканність житла і приватної власності.

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