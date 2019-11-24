Як поводяться державці під час війни: південнокорейський урок для влади України

(Рубрика «Точка зору»)

BTS – найбільш успішна та відома південнокорейська група в історії поп-музики всієї Азії. За 6 років існування групи її альбоми розійшлись накладом у 16 мільйонів! У 2018 році IFPI's Global Artist Chart назвала їх другою за продажами своїх хітів групою у світі! І єдиною в чарті, яка співає не англійською. Це єдина корейська група, яка потрапляла в топ суперпрестижного Billboard charts. Times назвав їх «лідерами нового покоління» і помістив на 25-е місце серед найбільш впливових людей в інтернеті і в сотню найбільш впливових людей у світі. Forbs поставив їх на 43-е місце у світовому рейтингу найвпливовіших зірок. Це єдина неангломовна група, яка спромоглась зібрати повні трибуни на легендарному стадіоні «Вемблі» в Лондоні і встановила абсолютний рекорд з відвідування концерту на каліфорнійському «Роуз Боул», який вміщує 92 тисячі відвідувачів...

Одне слово, ці підлітки стали справжнім «національним надбанням» Південної Кореї. Щороку вони приносять у корейську економіку $4,65 мільярда або 0,3 % ВВП країни. Кожен 13-й іноземний турист приїжджає до Південної Кореї спеціально аби відвідати концерт BTS. Зеленський з Вакарчуком обійнявшись плачуть від заздрості...

Але хлопці виросли, і прийшов їм час йти до війська. Оскільки Південна Корея досі офіційно перебуває у стані війни з КНДР (хоча, на відміну від Донбасу, там вже давно не стріляють), кожен фізично здоровий юнак має відслужити 2 роки в армії. Звільнення від військової служби щороку отримують менше від 50 осіб. І сьогодні Міністерство оборони офіційно заявило, що для суперзірок із BTS винятку не буде. Міністр оборони дослівно сказав: «звільнення популярних артистів від військового обов’язку, навіть з огляду на їхній суттєвий внесок в промоцію країни, суперечить відданості корейського уряду принципам рівності та справедливості». Крапка.

Вітання президентові України! Може замість зустрічі з Путіним у Парижі йому варто відвідати Південну Корею – поцікавитись, як вони розуміють патріотизм? Миру з Північчю там прагнуть не менше, аніж нинішня українська влада – повернення ОРДЛО. Але шляхи до цієї єдності бачать принципово інші...

Геннадій Друзенко – волонтер, експерт-міжнародник

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