«Тіньовий міністр МЗС»: як помічник Зеленського Андрій Єрмак керує зовнішнім курсом України

Андрій Єрмак – одна з ключових фігур нинішньої влади і одна з найменш відомих. Ще не так давно він був далеким від політики, але від 21 травня Єрмак – помічник президента України Володимира Зеленського. Чим саме він займається? І чому його називають «тіньовим міністром закордонних справ»?

Донедавна Андрій Єрмак був далеким від політики: спочатку як юрист захищав інтелектуальну власність та авторські права, згодом створив власний кінопродакшн.

«Мені здалося, що зараз такі часи, коли українська кіноіндустрія відроджується і я можу бути корисним щось зробити для цього», – наголошував він у березні 2019 року.

Утім, вже за менш ніж два місяці все змінилося: 21 травня Андрій Єрмак опинився у найвищому ешелоні влади – став помічником новообраного президента Володимира Зеленського.

Зеленського та Єрмака поєднують давні стосунки. Настільки, що останній впевнено називає президента «своїм другом».

Разом з тим у червні 2019-го Єрмак наголошував: «Я вважаю, що президент призначає на посади з професійної точки зору, але і безумовно він призначає тих людей, яким він може довіряти».

Попри нинішній статус, Андрій Єрмак не є держслужбовцем. Відтак його біографії немає на сайті Офісу президента (ОП), а декларації – на сайті НАЗК.

Офіційних новин на сайті ОП про Єрмака теж майже немає.

Сам він сферу своїх обов’язків окреслює лаконічно: «Допомагаю президенту».

Утім, насправді вплив Єрмака на політику країни набагато більший, ніж здається на перший погляд. Настільки, що його називають не лише «головним перемовником Зеленського» та «повіреним ОП із міжнародних відносин», але й навіть «тіньовим міністром закордонних справ».

От тільки чинний очільник МЗС Вадим Пристайко із останнім не погоджується. Хоча й визнає тісний професійний контакт із Єрмаком.

Ось що Пристайко розповідав про це Радіо Свобода восени цього року:

– Пан Єрмак дійсно залучається в специфічних, часто критичних для президента моментах. Моя задача як міністра закордонних справ трошки ширша.

– Наскільки тісно ви з ним співпрацюєте?

– Кожен Божий день!

Із Пристайком Єрмак займається, зокрема, питаннями «нормандського формату»

Ще один напрямок, який курує радник Зеленського, – українсько-американські зв'язки. Саме він, наприклад, вів переговори про те, що ж має зробити Зеленський задля призначення зустрічі у Білому домі.

Третя сфера діяльності Єрмака – зв'язок із Кремлем. Її, як вважають експерти, він отримав завдяки своїм бізнес-контактам із московською елітою.

Таким чином Єрмак дискваліфікував з переговорного процесу Віктора Медведчука і, зокрема, став тим, хто літав до Москви за звільненими українськими бранцями та курував переговори про обмін та передачу Україні захоплених військових кораблів.

Нині ж все більше говорять про зацікавленість Єрмака ще й східним напрямком (наприклад, Китаєм).

А ще відзначають його нелюбов до класичної дипломатії. Мовляв, надає перевагу менш формальним засобам міжнародної комунікації.

Утім, одна з таких його розмов із ексспецпредставником США в Україні Куртом Волкером та повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлром вилилась у скандал.

Тейлор заявив: Єрмак та ще один радник Зеленського Ігор Новіков демонстрували їм на телефонах фото убитих чи поранених на Донбасі родичів і звинувачували у цьому Порошенка.

Сам Єрмак це заперечує і вважає інформаційною атакою.

Наголошує: як помічник президента докладає багато зусиль для закінчення війни.