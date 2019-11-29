(Друкуємо мовою оригіналу)

«Черная пятница» есть, но даже большие скидки на товары не особо привлекают горожан – так выглядит сейчас рыночная ситуация в Донецке, где до войны торговля процветала. Радио Донбасс.Реалии прошлось по торговым точкам в городе, чтобы посмотреть, что и по чем дают в местную Black Friday.

Что точно можно сказать – да, в Донецке Black Friday существует. Объявления о скидках на товары стали появляться в сети с середины недели.

Но если пройтись по городу – на витринах маркетов в шахтерской столице о «черной пятнице» мало что говорит. Рекламы почти нет. Таблички со скидками в «Black Friday» есть в крупных торговых центрах. Как правило, скидки – от 20 до 50%.

Так, например, в одном из бутиков с итальянской обувью действуют скидки на 70%. На мужские сумки сегодня есть скидка 500 рублей, и они стоят 1300 рублей (около 520 грн). В другом отделе мужские зимние ботинки китайского производства продаются со скидкой лишь в 20% и стоят почти 7000 рублей (около 2800 грн).

Есть скидки в магазине элитной парфюмерии и косметики – от 35%.

В магазине электроники цены с уступками в «Черную пятницу» есть только на некоторые товары. Так, например, на смартфон Xiaomi Mi A3 действуют скидка почти на 3000 рублей, и стоит он 15990 (6400 грн).

Много рекламы о «Black Friday» есть в донецких соцсетях. К примеру, на маленькие холодильники бывшего завода Nord (сейчас здесь он называется «Донфрост») скидка – 7%, и стоят они 5000 рублей (примерно 2000 грн). Действуют и сниженные цены на мебель – до 50%. Реклама обещает, что скидки продлятся и на выходных.

Однако, не секрет, что у большинства дончан сейчас низкая платежеспособность. Поэтому многие горожане не могут позволить себе обновки даже в «черную пятницу».

Одна из продавцов обуви в торговом центре подтвердила это, жалуясь своей коллеге: «Это в Америке и Европе люди разрегребают товары. А у нас, если купят пару-тройку продукции, уже хорошо…»

В результате, жители Донбасса пытаются всячески экономить и не скрывают, что пока, в основном, им хватает лишь на продукты питания.

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