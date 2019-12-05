(Друкуємо мовою оригіналу)

Декоммунизация в Луганске не произошла из-за оккупации, в то время как на подконтрольной Украине части области уже давно нет улиц Советских, Артема, Ленина... А ведь начинался Луганск с шотландцев, немцев и англичан, и первой его улицей была Английская. К 224-летаю Луганска the Babel выпустил большой мультимедийный проект об истории города, и автор Радио Донбасс.Реалии показал его луганчанам, которые живут в городе сейчас, во время его оккупации российскими гибридными силами.

Хотели бы Вы, чтобы улицам Луганска вернули исторические названия?

Александр, 50 лет: Я бы хотел вернуть исторические названия таким улицам города, как улица Ленина, улица Карла Маркса, площадь Борцов Революции и Красная площадь. Мне не нравятся эти, потому что коммунистический режим я считаю преступным и жестоким. Он начал эру «красного террора», когда во время Октябрьской революции и после нее чекистами были уничтожены миллионы ни в чем неповинных людей. Страна из развитой превратилась в разоренную и опасную для жизни человека.

«50 лет образования СССР» – бредятина какая-то!



Мария, 45 лет: Исторические названия улиц надо вернуть. Они простые и благозвучные, в отличие от совершенно непроизносимых «50 лет образования СССР» (бредятина какая-то!), «50 лет Обороны Луганска», «50 лет октября». Бр-р-р-р! Ужас! Ни уму, ни сердцу! Ни сказать, ни написать! Единственное, что улицу Даля я бы не стала переименовывать. Если так рассудить, то улица Даля – тоже историческое название. Но какое отношение Карл Маркс имеет к улице Казанской? Он никогда на этой улице не жил и не работал. Улица Казанская – хорошее название.

Первоначальные были еще при наших дедах и прабабушках. Зачем их возвращать?



Евгения, 71 год: Абсолютно нет. При мне они так не назывались. И даже при поколении моих родителей названия были современные. Первоначальные были еще при наших дедах и прабабушках. Зачем их возвращать? Если их раньше не возвращали, какой смысл их сейчас переименовать?

Актуально ли реставрировать разрушенные исторические здания города под их первоначальный вид?

Александр: Здание бывшей женской гимназии, здание Городской управы, дом Васнева – наиболее значимые разрушенные исторические здания, которыми до сих пор никто не занимался, или они еще больше пострадали за последние годы. Также было бы здорово вернуть первоначальный вид бывшему дому Соломона Вендеровича и дому его сына.

Ни один турист, даже полоумный, не поедет в зону боевых действий



Мария: Не знаю, насколько это актуально, но безусловно, хотелось бы. Во-первых, это неповторимое лицо города, это память. Во-вторых, это интересно. Можно даже устраивать туристические экскурсии по историческим местам нашего города, но, конечно, только после деоккупации. Очевидно, ни один турист, даже полоумный, не поедет в зону боевых действий.

Евгения: Сегодня современная архитектура более развита, но какие-то отдельные элементы можно сохранить, выборочно. Приезжая в Луганск, все всегда восхищались строением гостиницы «Октябрь». Вот ей точно нужно вернуть первоначальной вид. А вот здание филармонии, например, сейчас гораздо лучше. Раньше она выглядела как обыкновенный дом, только с двумя этажами, что было нетипично для того времени.

Надо ли после возвращения территорий под контроль Украины декоммунизировать уже всем прижившиеся названия – как Красная площадь, улица Ленина?

Мы не должны терпеть памятники оккупанта на своих землях



Александр: Обязательно да. Нельзя разрешать и дальше манипулировать умами людей, используя памятники Ленина и коммунистические названия улиц. Ленин совершил сотни антигосударственных, абсолютно бесчеловечных действий против народа. О Сталине и говорить не стоит. Коммунистический режим уничтожил огромное количество людей. Расстрелянное Возрождение – одно из самых жестоких преступлений компартии на территории Украины. В Грузии памятники Ленину снесли еще в 1991 году и открыли музей оккупации на основе событий вторжения красных на грузинскую территорию. Все «символы» этого периода собрали в этом музее. Украинцам надо брать пример с грузинов в этом, и мы не должны терпеть памятники оккупанта на своих землях. Ведь это не исторические монументы – а памятники убийце и агрессору.

Согласно закону должны переименовать – значит, надо переименовать



Мария: Декоммунизация нужна. Во-первых, согласно закону должны переименовать – значит, надо переименовать. Думаю, также важно вернуть простые и понятные исторические названия улиц. Красная площадь, Ленин – это в России, это их историческая память, а у нас есть и своя площадь. Вот это подражательство, заимствования – проявление «комплекса меншовартості». В противовес этому комплексу надо стремиться к своим самобытным, аутентичным названиям. Ценить себя, свой город, свою историю, а не историю России. Нам это не нужно. У нас своей истории – выше крыши.

Названия не надо менять. Это ведь не только наша история, а история наших отцов и дедов



Евгения: Конечно нет, названия не надо менять. Это ведь не только наша история, а история наших отцов и дедов. Исторически так сложилось, это ведь не стереть и не выбросить. Нужно оставить так, как оно есть. На что повлияет декоммунизация? Неужели будущие поколения не должны знать историческое прошлое своего города? И к тому же, Красная площадь Москвы не сравнится с нашей (историческое название Красной площади в Луганске – Соборная).

Было что-то совсем новое о Луганске для вас в этом проекте?

Александр: Открыл для себя, что здание «Проминвестбанка» изначально было Азовско-Донским коммерческим банком. И выходит, что оно со временем сохранило свое первичное коммерческое предназначение. Также интересно, что первое 4-х этажное здание было построено в 1906 году. Впервые узнал, что на Банковской улице когда-то была синагога, при которой действовала еврейская школа.

Мария: Некоторые факты знала, некоторые узнала впервые. Например, о внешнем виде здания старого ЖД вокзала. Как-то в голове отпечатался новый ЖД вокзал, и кажется, что он вечно таким и был, а оказывается, что нет. И старый вон какой симпатичный стоит на фотографии. Не знала также, что Луганск застраивали по определённой системе. Не знала, что значит «линия». Знала, что существуют линии, а вот почему они линии, не интересовалась. Более того, у каждой линии свой номер – круто, как в Нью-Йорке. Не знала, что здание исторического музея (хотя я в нем была) – это жилой дом Давида Вендеровича. Не знала, что школа №19 – бывшая гимназия. Оказывается, исторических зданий в Луганске гораздо больше! А я думала только Дом Васнёва, водолечебница и филармония.

Евгения: Таких очень мало. Проект не полностью раскрыл весь исторический контекст города. Авторы зацепились за один объект и забыли упомянуть, что происходило в промежуточное время, между указанными там годами и 2014 годом. Нам еще в школе рассказывали о первых названиях улиц, но бегло. В подробности не вникали. Много исторических книг о прошлом Луганска выпускали. Так что, кому интересно – возьмут и прочитают.

А луганчане вообще сейчас интересуются историей города?

Александр: Мне кажется, сегодня интерес явно невысок.

Мария: Думаю, этот уровень был бы значительно выше, если бы в наши головы вернуть историческую память. Например, отреставрировать значимые для истории здания и возвратить первоначальные названия. Представляю, какие на это всё потребуются суммы! Такие проекты тоже способствуют повышению образованности. Очень доступно, интересно и красиво (отдельный привет дизайнеру – очень классно выглядит).

Евгения: Старшее поколение уже иногда забывает, с кем училось и работало, так что им уже все равно, что было раньше. А молодые люди должны знать. Думаю, если современное поколение хотя бы на 30 процентов осведомлено, то это уже хорошо. В целом их интересует только то, с чем они сталкиваются.

(Имена изменены в целях безопасности)

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