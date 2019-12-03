(Друкуємо мовою оригіналу)

Развитие громады с помощью местной власти, общественности и бизнеса обсудили на форуме в городе Дружковке Донецкой области. Местным активистам и чиновникам есть, что представить общественности: совестными усилиями при финансовой поддержке бизнеса и международных партнеров здесь реализовали десятки проектов в области безопасности, развития инфраструктуры, медицины и образования. Идеями развития такого сотрудничества участники форума поделились с представителями поселков, которые вскоре присоединятся к Дружковской громаде.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

Более сотни активистов, бизнесменов, чиновников и представителей международных организаций собрал Форум местного развития в Дружковке. Общественники говорят, что в целом сотрудничеством с властями довольны. Но хотелось бы привлечь к своей деятельности и бизнес.

Мы сейчас на том этапе, когда завоевали доверие друг у друга.

«Мы сейчас на том этапе, когда завоевали доверие друг у друга. И вот, я считаю, что форум – это хороший повод, чтобы собраться и обговорить возможность таких совестных проектов, которые будут поддержаны общественными организациями, местной властью и бизнесом, который работает в Дружковке. И это будет показатель того, что работа, которая была проведена до, она была проведена не зря, и она проведена эффективно», – считает руководитель общественной организации «Новая Дружковка» Сергей Пронкин.

Местные чиновники говорят, что сотрудничество с общественными организациями стало успешным, поскольку перед всеми стоит общая цель – сделать город лучше.

«Необходимо найти точки понимания между властью и общественными организациями. И когда власть приходит к мысли, что общественные организации помогают, внедряют все новое, приносят креативные идеи, и мы выстраиваем именно партнерство, тогда сотрудничество получается плодотворным», – рассказывает начальница отдела информационных и внутреннеполитических вопросов Дружковского горисполкома Ирина Мамцева.

Специалисты в области общественной деятельности считают, что опыт работы дружковских активистов, чиновников, бизнеса и международных партнеров показателен. За несколько лет здесь реализовали десятки проектов в области общественной безопасности, медицины и образования. Такое активное трехстороннее сотрудничество нечасто встречается.

Финансирование бизнесом программ общественного бюджета – это очень интересно

«Сотрудничество предприятий с властью – это уже отработано, скажем так. А вот чтобы вместе работали над развитием города предприятия с общественностью и втроем с властью – это очень редкое явление. Поэтому финансирование бизнесом программ общественного бюджета – это очень интересно», – говорит советник по социальной сплоченности Александр Ворошков.

Немало совместных проектов находят поддержку крупных предприятий города. Чаще всего это касается развития инфраструктуры, медицины и образования. Много идей реализуют при финансировании иностранных фондов. Однако главная задача международных организаций не только оплачивать проекты по развитию городов, но и научить это делать местных инвесторов. Фундаментом таких взаимоотношений власти, общественности и бизнеса могут стать целевые программы или меморандумы.

«На сегодняшний день по Донецкой области мы можем констатировать, что из 15 громад у процентов 60 уже есть такие наработки: принятые совместные программы, принятые распоряжения, документы. Это положительный опыт реализации решений проблем с помощью именно такой деятельности», – убеждена специалист по мобилизации громад Программы ООН по восстановлению и развитию мира Наталия Красковская.

Международная финансовая помощь, считают активисты, не будет постоянной. Поэтому сейчас важно найти подходы к представителям бизнеса, объяснить им пользу от социальных проектов и убедить в том, что при планировании таких акций стоит прислушиваться к общественности и местной власти. Только тогда социальная активность предприятий будет оценена жителями города и принесет свои плоды.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)