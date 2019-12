Ольга Кацан

(Друкуємо мовою оригіналу)

Виновато американское вмешательство, а украинцы никому не нужны – эти тезисы между строк почерпнули читатели сепаратистских ресурсов якобы из репортажа крупного американского издания. В конце ноября Los Angeles Times выдал статью о жизни авдеевской больницы – «Хирургия при свечах: маленький прифронтовой госпиталь в Украине вглядывается в Россию» (Surgery by candlelight: A small front-line hospital in Ukraine stares down Russia). Читатели неподконтрольной части Донбасса прочитали его во многих пабликах Вконтакте, но в изложении медиа «Донбасс сегодня». Цитаты работников медицинского учреждения подали таким образом, чтобы у читателей создалось впечатление, будто вмешательство США, а не российская агрессия, привела к темноте, холоду, разбитым корпусам и ранениям. Хотя в репортаже Los Angeles Times такого нет.

На этом примере мы покажем, как содержание первоисточника можно легко перекрутить.

Статья, распространенная в пророссийском сегменте соцсетей, называется «Вода из ручья и операции при свечах» – американские СМИ проверили, как выживает больница в Авдеевке»

Вот тезисы, которыми сманипулировал подконтрольный«ДНР» ресурс – и их контекст в Los Angeles Times (LAT).

Статья в «Донбасс Сегодня». Тут главврач Ирина Лагода якобы сетует: «Мы давно чувствуем себя забытыми здесь, на линии фронта. Особенно после того, как узнали, что Дональд Трамп направил на Украину почти четыре сотни миллионов долларов в качестве военной помощи для того, чтобы надавить на власть в расследовании действий демократов. Что вообще американцы знают о нас? В курсе ли они, что у нас тут идёт война?»

Что написал LAT. Эту цитату доктора подконтрольный боевикам сайт создал сам – ведь в оригинальном репортаже ее нет. А есть слова автора статьи вот такого содержания:

«Она (героиня репортажа, главврач – ред.) и персонал часто чувствуют себя забытыми здесь, вблизи фронта, – возможно, даже больше, чем тогда, когда они вместе с остальным миром узнали, что Дональд Трамп удержал (had withheld) 391 миллион долларов военной помощи с целью давления на Украину в расследовании против Демократов».

То есть автор рассуждает о том, как повлияло на настроение людей решение Трампа задержать помощь, а не наоборот, выделить ее.

Журналист Los Angeles Times в конце возвращается к этому вопросу и цитирует и.о. посла США в Украине Уильяма Тейлора: «Часть силы, часть способности украинцев вести переговоры с россиянами про прекращение войны...зависит от США и другой международной помощи».

В пересказе сепаратистских медиа этот аспект международной помощи не упоминается.

Слова о российской агрессии в статье боевиков вообще «подчищены».

Статья в «Донбасс Сегодня». «По её словам (лаборанта больницы – ред.), то, что США использовали Украину в качестве пешки в своей внутренней политике, заставило всех задуматься о том, что украинцы никому не нужны».

Что написал LAT. «То как Украину используют в качестве пешки во внутренней политике США, заставляет Теплякову и других украинцев задаваться вопросом, не остались ли они одни в противостоянии российской агрессии», – рассуждает автор.

Так тональность статьи стала совсем другой: из материла, где рассуждают о необходимости американской помощи, он превратился в классический нарратив Кремля о ее вреде.

Также подконтрольный боевикам ресурс пересказывает лишь ту часть материала Los Angeles Times, где рассказывается о разрушениях больницы, но цитирует часть о ее последующем ремонте.

