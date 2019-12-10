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10 грудня 2019, Київ 21:15
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Перестати стріляти і простити сепаратистів – як Хорватія після наступу мирно реінтегрувала території

Перестати стріляти і простити сепаратистів – як Хорватія після наступу мирно реінтегрувала території
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На території Хорватії у 90-і було квазіутворення на зразок ОРДЛО, яке називалося «Республіка Сербська Країна». Більшу частину захоплених земель хорвати звільнили під час військових операцій. А от контроль над східним регіоном – хорватським Подунав’ям – Загреб повернув шляхом переговорів. Процесом мирної реінтеграції займалась Весна Шкаре-Ожболт – радниця президента Хорватії з 1995 по 1997 рік. Журналісти Радіо Свобода розпитали її про складнощі, з якими стикнулась Хорватія під час мирного повернення контролю над територіями.

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