Перестати стріляти і простити сепаратистів – як Хорватія після наступу мирно реінтегрувала території

На території Хорватії у 90-і було квазіутворення на зразок ОРДЛО, яке називалося «Республіка Сербська Країна». Більшу частину захоплених земель хорвати звільнили під час військових операцій. А от контроль над східним регіоном – хорватським Подунав’ям – Загреб повернув шляхом переговорів. Процесом мирної реінтеграції займалась Весна Шкаре-Ожболт – радниця президента Хорватії з 1995 по 1997 рік. Журналісти Радіо Свобода розпитали її про складнощі, з якими стикнулась Хорватія під час мирного повернення контролю над територіями.