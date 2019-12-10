Що означає незвична поведінка Зеленського і Путіна під час «нормандської зустрічі»?

Нормандська зустріч 9 грудня запам'ятається не лише офіційною частиною переговорів, але і тим, що відбувалось в кулуарах. Що робили у Парижі телеведучий Дмитро Гордон та керівник МВС Арсен Аваков? З ким посварився депутат Олексій Гончаренко? І якими діями президенти Волододимир Зеленський та Володимир Путін здивували під час пресконференції «нормандської четвірки»? Усе це проаналізував проект Радіо Свобода «Ньюзрум».

Зокрема, в ексклюзивному коментарі журналістам, фізіогноміст Григорій Семчук пояснив, чому президент України під час підсумкової пресконференції прикривав рукою підборіддя, президент Росії тупцяв ногою, канцлер Німеччини розсувала ноги, а президент Франції був найбільш спокійним.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ І КУЛЬКОВА РУЧКА

«Коли Зеленський сидить під час переговорів і крутить у руках ручку, він активізує подушечки пальців, що означає бажання конкретно розібратися у тій ситуації, яка відбувається.

Доволі часто таку поведінку плутають, думаючи, що це означає «мені нецікаво». Але навпаки, коли «грають» маркером, автоматично «прощупують», «аналізують», «досліджують» те, що відбувається довкола.

Тобто Зеленський у цьому випадку «присутній» в ситуації, намагається тримати руку на пульсі, намагається зрозуміти, що відбувається».

ЗЕЛЕНСЬКИЙ І ВОДА

«Пиття води означає стрес для людини. Відтак це показник того, хто більше за всіх хвилюється та вигорає, кому більше за всіх дискомфортно.

Тому тут виходить, що Зеленський хвилюється найбільше за всіх. Решта краще керують ситуацією, більш впевнені і зазнають менше психологічних втрат.

У Зеленського хвилювання насамперед пов'язане з відсутністю достатнього досвіду. Якби йому дали ще кілька років «порулити», поїздити по таких зустрічах, він би звик».

ЗЕЛЕНСЬКИЙ І РУКА

«У момент, коли говорить Меркель (тобто вона фактично висуває умови Україні і по суті це стосується Зеленського, якому по суті віддають наказ), своїм жестом він прикриває рот. Цим він не бажає вступати в суперечку, стримує «балакуче підборіддя».

Тобто з цими пунктами, про які говорить Меркель, він не згоден і в нього є бажання вступити з нею в словесну суперечку, але він не може, бо, з одного боку, є протокол, а з іншого боку, можливо, умови. Тобто він зараз перебуває в позиції, коли не може висловлювати свою точку зору».

НОГИ ПУТІНА

«Путін, коли сидить, то постукує лівою ногою. Права нога під ним (тобто це точка опори).

Тобто, коли він стукає, то виходить, що на кожному пункті він наполягає. Але якби він чітко декларував те, з чого не зійде, то він би п'ятою тупцяв, але він стукає носком, тому це, по-перше, означає напрямок, в якому ми рухаємось, а, по-друге, те, що є варіанти.

Тупцяння Путіна є декларацією того, що: «Я буду керувати тим, щоб ми рухались у цьому напрямку».

НОГИ МЕРКЕЛЬ

«Меркель напружилася і обхопила ногами стільчик, щоб мати під собою міцну опору. Це сталося під час питання журналістів про стосунки між Францією та Німеччиною.

Грубо кажучи, у Франції вона не має підтримки, тобто Франція для неї те питання, яке вибиває стільчик з-під ніг».

СПОКІЙ МАКРОНА

«Макрон себе поводив найспокійніше через те, що, по-перше, він власник території, а по-друге, він людина, яка організувала увесь процес».