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Насилие – не только избиение. В Северодонецке актеры мариупольского народного театра показали социальный спектакль «Гупьошка». Хотели рассказать, что признаков насилия очень много, люди зачастую даже не понимают, что стали жертвой. Пьесу современного драматурга, рассчитанную на взрослых актеров, играли молодые. Таким образом хотели показать, что проблема касается всех возрастов.

Спектакль «Гупьошка» имеет такое название не случайно – так называет героиню спектакля ее муж, сравнивая с неприхотливой аквариумной рыбкой.

«У нас раньше аквариум был. И они у нас жили. А потом Лёня пришел домой с работы. Кипятильник им засунул и сварил. Сварил почему? От злости, наверное. Говорил, что они некрасивые. И весь вид портят», – рассказывает героиня спектакля Тамара.

История женщины раскрывается через диалоги с гостем Павлом. Постепенно разговор становится откровенным, и Тамара рассказывает о своем детстве, о смерти своей трехлетней дочери, а также об издёвках со стороны мужа Леонида. Правда, она не понимает, что является жертвой домашнего насилия. Считает себя больше мученицей и оправдывает поступки мужа тем, что виновата во всем сама.

«Мне всегда все бракованное попадается. Наверное, потому, что я сама бракованная?», – повторяет несколько раз во время спектакля Тамара.

Кульминацией постановки становится появление мужа, который все это время был в шкафу. Становится понятно, что эту встречу с Павлом организовал он, чтобы выгнать жену из дома. Павлу же становится жаль женщину, и он пытается ей помочь. Но в итоге получается так, что достается и ему.

Эта история раскрывает не только проблемы между конкретными мужем и женой. Она показывает, насколько широка проблема. Ведь Тамара выросла в семье, где насилие было нормой. И Леонид сделал ей предложение не по доброй воле, а после того, как с ним «поговорил» отец Тамары.

В силу стереотипов многие даже не распознают признаки насилия – Антон Тельбизов

Насилие – это не только физическое воздействие, говорит режиссер народного театра «Театромания» Антон Тельбизов. Оно может быть сексуальным, психологическим, финансовым. И часто, в силу стереотипов, оно замалчивается или даже не воспринимается. Поэтому спектакль сделали интерактивным, чтобы каждый зритель смог распознать признаки насилия.

Перед спектаклем зрители получили брошюры, где описаны 44 вида насилия

«Перед спектаклем зрителям выдается брошюра, где описаны 44 вида насилия. И во время спектакля в ключевые моменты появляются цифры. Это цифры с брошюры. И каждый человек может прочитать, о каком виде насилия сейчас говорится», – говорит Антон Тельбизов.

Нельзя об этом молчать – Наталья Заблоцкая

Тамару играет актриса мариупольского театра «Театромания» Наталья Заблоцкая. Говорит, что своей игрой хочет добиться от зрителей понимания проблемы.

Разговоры о «бьет – значит, любит» и «это дела семейные» – неправда

«Я хочу, чтобы зритель нашего спектакля понял то, что нельзя молчать, что это не является нормальным, что сор нужно выносить из избы. Что все эти разговоры о «бьет – значит, любит» и «это дела семейные» – неправда. Нужно вмешиваться. И мы не должны забывать, что самое ценное – это наша жизнь и здоровье. Надо говорить и надо любить себя в первую очередь», – считает Наталья Заблоцкая.

Постановку «Гупьошка» в Северодонецке показывали в День защиты прав человека. По словам специалистки структуры ООН «Женщины» в Украине Елены Смаглий, это символично, так как проблема гендерного насилия актуальна.

Треть женщин в возрасте от 14 до 49 лет хотя бы раз в жизни пережили физическое или сексуальное насилие

«Почти треть женщин в возрасте от 14 до 49 лет хотя бы раз в жизни пережили физическое или сексуальное насилие. 90% гендерно-обусловленного насилия выпадает на женщин и девушек. И только 30% фиксируется официально», – рассказала Елена Смаглий.

Кроме Северодонецка спектакль «Гупьошка» показывали еще в 5 населенных пунктах Луганской, Донецкой, а также Запорожской областей.