Виступ королеви Єлизавети. Британія посилює боротьбу із закордонними шпигунами

Лондон – У своїй парламентській промові королева Великої Британії і Північної Ірландії Єлизавета оголосила про докорінний перегляд кроків британської влади, спрямованих на приборкання діяльності закордонних шпигунів, хакерів та саботажників у ході ретельного перегляду законів щодо безпеки у Сполученому Королівстві. Згідно з новими законами, вперше розглядатиметься як злочин те, що визначається як таємна робота на закордонну державу, внесення розладу до політичного життя Британії або розповсюдження дезінформації. Оглядачі вважають, що йдеться передовсім про приборкання діяльності російської агентури а також «агентів впливу» Кремля у Британії.

Королева Великої Британії і Північної Ірландії Єлизавета заприсяглась посилити відповідь країни на діяльність тих, кого було визначено як «ворожі держави», а також ускладнити завдання для закордонних шпигунів прибувати і вести свою замасковану роботу у Британії. Водночас британський монарх наголосила, що британські служби безпеки матимуть значно більше повноважень у плані вистежування і затримування закордонних агентів, або тих, хто з ними співпрацюватиме.

Загалом, розділ промови королеви Єлизавети щодо нового антишпигунського законодавства розглядається як доволі неочікувана частина зазвичай доволі стриманої монаршої промови у стінах Вестмінстера. Королева також наголосила на потребі модернізації способів ефективної протидії тій загрозі, що її становлять шпигуни з інших країн. На додаток було згадано про створення нових статей Кримінального кодексу, які б визначали як злочин інші види шкідливої діяльності з боку інших держав. Йдеться передовсім про 25 законопроектів зі ще 40 абсолютного новими розділами.

На думку оглядачів, перш за все йдеться про перебирання Сполученим Королівством досвіду США, де, згідно з американськими законами, агенти впливу закордонних держав мусять декларувати і реєструвати свою діяльність. Відтак, особи, які працюють лобістами на користь інших країн, мусять у встановленому порядку оприлюднювати, чим саме вони займаються, і з яких джерел походять кошти на цю діяльність.

Якщо хтось допомагає Кремлю просувати свій порядок денний у Британії, все це має бути у законному порядку задокументовано

Британський політичний оглядач Ком Тісслтвейт вважає, що тут передовсім йдеться про численних явних і прихованих агентів впливу Кремля, які діють на різних рівнях британської політики.

«Якщо хтось допомагає Кремлю просувати свій порядок денний у Британії, все це має бути у законному порядку задокументовано. І що найважливіше, має бути оголошено, згідно із законом, чіткі джерела, звідки саме походить фінансування цієї діяльності», – сказав Тісслтвейт.

Прем’єр Боріс Джонсон у світлі промови королеви Єлизавети також оголосив, що настав час серйозним чином привести у відповідність до умов сьогодення британське законодавство щодо державної зради, а також запровадити реєстрацію агентів впливу закордонних держав. Все це, за словами Джонсона, мало б зробити шпигунську і ворожу діяльність у Сполученому Королівстві надзвичайно складним і небезпечним завданням. Ці наміри Джонсона демонструють спроби керівника британського уряду показати серйозну налаштованість керівництва країни давати відсіч закордонним агентам, на зразок тих російських шпигунів, які здійснили зухвалу спробу отруєння з використанням хімічної зброї в англійському місті Солсбері у березні 2018 року.

Те, що сталося в Солсбері чітко змусило «прокинутись» британські служби безпеки

Старший дослідник британського Центру історичного аналізу і конфліктології Зія Мерал вважає, що саме події в Солсбері стали таким собі «будильником» для британської контррозвідки, висунувши на передній план потребу вдосконалення і осучаснення протидії нинішнім загрозам з боку вороже налаштованих держав на зразок Росії.

«Те, що сталося в Солсбері чітко змусило «прокинутись» британські служби безпеки, показавши, наскільки небезпечними можуть бути кроки «ворожих держав». Цілком очевидно, що наспів час рішучого перегляду способів протидії шпигунській діяльності країн на кшталт Росії», – зазначив Зія Мерал.

«Боріс Джонсон оголошує війну закордонним шпигунам у промові королеви»

Беручи до уваги висновки британських фахівців з питань безпеки, щодо певної невідповідності британського антишпигунського законодавства вимогам сьогодення, і зокрема виведенню кібернетичної зброї на один із перших планів диверсійної діяльності, нагальною потребою постає оновлення і додання певних статей до тих, які вже існують у законодавстві.

З іншого боку, у Британії лунають дедалі гучніші заклики переробити і зробити більш відповідними до реалій сучасності британські закони щодо державної зради, коріння яких нині у Сполученому Королівстві сягає середньовіччя. Депутати британського парламенту від різних політичних сил закликають до «осучаснення» цих законів у відповідності до вимог і ситуацій 21-го сторіччя.

Востаннє Закон про державну зраду Сполученого Королівства було використано, щоб притягти до відповідальності Вільяма Джойса, відомого також як лорд Го-Го, 1945 року. Лорда Го-Го було тоді страчено через повішання.

Також у планах британського керівництва помітне місце посідає співпраця зі своїми союзниками під час зусиль з приборкання і протидії ворожій діяльності закордонних держав. Останнім прикладом цього можна подати вислання більш ніж 100 підозрюваних російських шпигунів у ході скоординованих кроків Британії, США та європейських партнерів після спроби отруєння у місті Солсбері. Але тут знов-таки наголошується на тому, що поступ новітніх технологій робить дедалі складнішим завдання вистежування і притягнення до відповідальності агентів так званих «ворожих держав». Тому й одним із перспективних напрямків роботи у цьому плані є модернізація діяльності служб контррозвідки. Також виокремлюються заходи з протидії спробам російського втручання у політичне життя Британії з використанням соціальних мереж і фейкових новин.

«Закордонні шпигуни. А як щодо російського втручання у вибори? Оприлюднюйте доповідь про російське втручання!»

Принагідно, беручи до уваги промову королеви у парламенті і визначені прем’єром Джонсоном напрямки оновлення і приведення до відповідності вимогам нинішнього історичного періоду законів, які окреслюють шкідливу і шпигунську діяльність, у Британії висвітлюється також ситуація з так званими «агентами впливу», включно з тими, кому таємно сплачуються певні кошти з боку закордонної держави з метою розповсюдження теорій змови або радикальних поглядів, щоб посіяти напруження у суспільстві. Саме з цим усім і має дати раду нове законодавство, запропоноване у промові британського монарха.

«Нові закони проти агентів впливу закордонних потуг. Розглядається оновлення Закону про державну зраду і доповнення Закону про державну таємницю»