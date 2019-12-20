Снайпери – по цивільних? Чому у Мар’їнці перехожих ранять кулями

145. Саме стільки цивільних, за даними СММ ОБСЄ, з початку 2019 року постраждали внаслідок бойових дій у Донецькій та Луганській областях. На момент 9 грудня поточного року з цієї цифри 127 цивільних були поранені, ще 18 – убиті.

Однак, крім наслідків розривів снарядів та мін, трапляються кульові поранення цивільних. У Мар'їнці лише за три тижні у двох людей поцілили кулями, коли вони просто йшли по вулиці. Як таке могло статися?

Стаття «теракт»

«У Мар’їнці, – в один голос кажуть військові ООС, – загалом ніколи не було спокійно. Проте цього року значно активізувалися снайпери бойовиків – відстані тут невеликі, тож місцевість для снайперського вогню, можна сказати, «зручна».

Чим ближче до позицій російських гібридних сил – тим вірогідніше, що може поцілити снайпер. На деяких вулицях Мар’їнки військові пересуваються виключно перебіжками. Тим часом місцеві фізично не можуть сидіти у бронежилетах у себе вдома або на вулиці. Люди стараються жити звичайним життям, але на шостому році неоголошеної війни продовжують страждати від бойових дій.

Так, у середу, 18 грудня, близько 12:00 бойовики угрупування «ДНР» поцілили у 56-річного жителя Мар’їнки, повідомили у штабі ООС. Куля виявилась снайперською, каже прес-офіцерка 28-ї ОМБр Аліна Демченко.

Це куля калібру 7,62. Такими стріляє, наприклад, снайперська гвинтівка Драгунова



«Це, – каже Демченко, – була куля калібру 7,62. Такими стріляє, наприклад, снайперська гвинтівка Драгунова (СГД) або кулемет. Трагедія сталася в момент, коли чоловік сидів на лавці біля свого будинку на вул. Шевченка. Спочатку був «пристрілочний» постріл. Коли ж місцевий житель хотів заховатися – снайпер бойовиків вистрілив йому просто в спину».

За словами прес-офіцерки, військові намагалися евакуювати чоловіка. Проте зі сторони угрупування «ДНР» продовжували вести вогонь.

У лікарню його везли цивільною швидкою. Якби був військовим «медевак» – його би точно обстріляли по дорозі



«Армійці, – каже Демченко, – врешті, наблизилися до жителя Мар’їнки за декілька хвилин, але врятувати його не вдалося – чоловік майже одразу помер. До речі, у лікарню його везли цивільною швидкою. Якби був військовим «медевак» – його би точно обстріляли по дорозі».

За фактом убивства чоловіка, як повідомляє прокуратура Донецької області, розпочато розслідування за ч. 3 ст. 258 КК України – «терористичний акт». Проте чи будуть встановлені та покарані винні невідомо – через неможливість потрапити на територію, з якої вівся вогонь, розслідування збиратиме, здебільшого, покази свідків.

Трохи раніше, 25 листопада, так само снайпер угрупування «ДНР» поранив жительку Мар’їнки, яка вдень йшла вулицею зі своєю півторарічною дитиною. Куля зайшла їй у грудну клітину і вийшла навскоси – через плече. Жінку евакуювали у лікарню Курахового.

«За даними нашої розвідки, досить часто, коли починають працювати снайпери окупантів, на їх позиціях з’являються діти. Звісно, ніхто з українських військових не буде стріляти по малюкам, але цей факт й справді лякає. Бойовики буквально прикриваються дітьми, щоб «працювати» не тільки по нашим позиціям, а я просто по цивільним», – підсумовує прес-офіцерка 28-ї ОМБр.

Старий і дім

Окрім снайперських куль, місцеві у Мар’їнці страждають також від артилерійських обстрілів. Попри так звані мінські домовленості, бойовики угрупування «ДНР» цього року обстрілювали місто, наприклад, зі 122-мм самохідних гаубиць «Гвоздика».

Так, рано вранці 14 червня снаряди гаубиць поцілили у будинок на багатостраждальній вулиці Шевченка. В результаті обстрілу, постраждала ціла родина – 57-річна та 30-річна жінки, 86-річний дідусь і 8-річна Варвара. На щастя, тоді ніхто не помер, проте, дівчинка отримала контузію і забої, а дідусь взагалі знаходився у важкому стані – окрім контузії, його посікло осколками снаряду. Також постраждали сусіди родини – чоловік та жінка отримали забої і травми, а їх дворічна дитина дивом не постраждала.

За даними Прес-служби 24-ї ОМБр, 86-річний дідусь, якого з-під завалів витягали військові, свого часу власноруч побудував дім, зруйнований бойовиками «ДНР».

Попри нові руйнування, відновленням будинків цивільних займаються численні благодійники та державні органи. Так, Головне управління ДСНС України у Донецькій області з 2017 року відновило у прифронтових Мар’їнці та Красногорівці 278 приватних домів. Втім, все ще зруйнованими залишаються тисячі будинків і десятки тисяч життів.

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