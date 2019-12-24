Штучні черги на кордоні: мільйони йдуть у тінь і завдається шкода репутації України

Олексій Добров

Черга на кордоні з Росією в Міловому Луганської області. Похмурі обличчя водіїв автівок і пасажирів: черга не просувається іноді по кілька годин. Аж ось «добрий чоловік» зазирає до водія і пропонує продати місце у черзі лише за 200 гривень (або 500 рублів). Люди здогадуються, що ці черги штучні, але з організатором, схоже, помиляються.

Днями у випуску телепрограми Держприкордонслужби України «Периметр» вийшов сюжет, в якому стверджується: штучну чергу створили місцеві жителі Мілового Луганської області, вони ж і беруть гроші за продаж місця попереду.

«Приблизно 10-15 автомобілів місцевих жителів створили штучну чергу, яку, за нашою інформацією, вони самі продають», – розповідає в сюжеті начальник контактного центру Держприкордонслужби Руслан Новодранов.

Про штучні черги люди пишуть і в соцмережах. От, наприклад, недавній допис голови Побєдівської селищної ради на Луганщині Сергія Татарки:

Скільки можна заробити на оборудці?

Штучна черга має ознаки організованості. Передусім кидається в око наявність в ній «старшого», переважно він і підходить до водіїв із пропозицією купити місце у черзі. Другою ознакою організації є певний графік.

За повідомленням начальниці пресслужби Східного регіонального управління ДПСУ Оксани Іванець, створення штучних черг припадає, як правило, на чотири дні на тиждень – із вівторка до п’ятниці. Це дні найбільшого трафіку через ППр «Мілове» – у вихідні щільність руху знижується відсотків на 15-20.

На добу в теплу пору року через пункт пропуску «Мілове» по буднях проїжджає 330-340 транспортних засобів, взимку – 270-300. Тобто в середньому – десь 310 машин. Зголошуються платити за швидкий проїзд далеко не усі водії. Точний відсоток назвати не можна, але, за спостереженнями, платять по 200 гривень відсотків 10-15 – 30-45 машин на день. Отже, виручка складає близько 6-9 тисяч гривень.

На місяць виходить 100-150 тисяч гривень, на рік – 1,2-1,8 мільйона гривень.

Скільки з них отримують пересічні водії, які створюють штучну чергу, невідомо. Та скільки б їм не платили, це, вочевидь, вигідна «робота». Для координатора цих заторів, напевно, справа теж вигідна, бо, за логікою, він має отримувати більшу частину доходу.

Шкода, яку не виміряєш грошима

Для людей, які їдуть до сусідньої країни, черга – це зайві кілька годин в дорозі. Найбільше страждають ті, хто обрав дорогу «через Росію» до окупованої частини Луганщини.

Так, в’їзд до ОРЛО через офіційно закриті Україною пункти пропуску «Ізварине», «Червонопартизанськ» тощо – адміністративне правопорушення, однак цей маршрут обирає багато хто із жителів окупованої частини Луганщини. Адже автомобільних пунктів пропуску в області немає, а їхати через Донецьку область – великий гак, та ще треба, крім КПВВ, проїхати так званий «кордон» між ОРДО і ОРЛО.

Цим людям, відстоявши чергу на ППр «Мілове», потім треба стояти ще у черзі на кордоні між Росією та окупованою територією Луганщини. А після цього встигнути доїхати додому до «комендантської години».

Кого звинувачують у чергах до пункту пропуску усі мандрівники? Українських прикордонників і митників. Дехто навіть підозрює, що дохід від продажу місць у штучній черзі отримують працівники пункту пропуску.

Тему нібито заробітку працівників пункту пропуску на чергах порушують і окремі ЗМІ. Зокрема, місцева газета «Вестник Меловщины» (щоправда, не наводячи жодних доказів) пише:

«Крім усього іншого, створюють і штучні черги, виснажуючи водіїв в довгих «пробках». І, хоча на перевірку автомобіля йде близько трьох-п’яти хвилин, не дивуйтеся, що можете простояти в черзі й пів дня. Але чому ж так, запитаєте ви? А все просто: митники запускають в хід перевірену «забаву» державних структур – «обслуговування позачергово».

Редакція резюмує: на в’їзді до України можна вішати банер «Вас вітає Корупція».

Прикордонники намагалися говорити з водіями, що блокують іншим проїзд, немовби стоячи в черзі. Кілька бесід було записано на телефон «прихованою камерою».

«Не лізь туди, куди собака х*й не тиче! У вас є онде своя територія. Я хочу постояти тут. Ми таксуємо. Хто ви такі, щоб вказувати мені, де мені становитися? Ви ж не ДАІшник. Гроші тут з когось беруть? Тут інша територія, тут інші органи хай розбираються», – в агресивному тоні каже місцевий «таксист».

Чи це законно?

Дії цих «таксистів» можуть бути кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу, як-от шахрайство.

«Для мене тут очевидний склад злочину ст. 190 Кримінального кодексу («Шахрайство») та ст. 189 («Вимагання»). Якщо люди стоять в черзі, і не перетинають кордон, але беруть з інших гроші за проїзд, – на якій підставі вони це роблять?» – каже адвокат Ігор Чудовський.

Аби довести факт злочину, потрібні докази, що черга – штучна, що ціллю був продаж місця. Також потрібне підтвердження власне факту отримання цими громадянами грошей від охочих проїхати швидко. Більш того, треба довести, що такі дії вчинялися систематично. Та за бажання все це можна зробити.

У Головному управлінні Національної поліції в Луганській області Радіо Свобода запевнили, що найближчим часом вирішать проблему.

«Я доповіла про ваше запитання начальнику ГУНП (Сергію Колеснику – ред.), він зателефонував до Мілового. Там в нас новий начальник відділу, його призначили минулого тижня. Йому начальник ГУНП дав команду і дав на допомогу бійців батальйону «Луганськ-1». Вони з завтрашнього дня почнуть наводити там порядок», – повідомила начальниця відділу комунікацій ГУНП в Луганській області Тетяна Погукай.

Розмова відбулася 23 грудня, отже до справи поліція береться від сьогодні.

Чому ситуацію необхідно виправити

Що маємо в сухому залишку? Налагоджену схему незаконного збагачення, яка існує роками, по-перше. По-друге ж, – підрив репутації прикордонної служби, а разом з нею й загалом держави Україна. Меседж про «корупцію» на пунктах пропуску отримують як місцеві жителі прикордоння, так і жителі окупованих територій України.

Варто зауважити що справжні побори практикують на блокпостах на в’їзд та виїзд із ОРДО на підконтрольну урядові територію бойовики. На українських КПВВ машини проїжджають зазвичай швидко, а от на блокпостах так званої «прикордонної служби» угруповання «ДНР» доводиться стояти по 6-7 годин, якщо не заплатиш за проїзд поза чергою.

Отже пересічний житель ОРДЛО, постоявши у штучній черзі на пункті пропуску в Міловому кілька годин, звинуватить українських прикордонників і скаже: «в Україні прикордонники нічим не кращі за бойовиків!»

Саме тому ситуація потребує якнайшвидшого втручання правоохоронців. Бо ж, як об'єктивно сказав у відео «таксист», це не зона відповідальності прикордонників.