По всій Україні продовжують працювати мобільні групи, які моніторять дотримання норм закону щодо заборони будь-яких гральних закладів. Про це звітує поліція. Тим часом уже понад 10 років в Україні процвітає формально заборонений гральний бізнес. Дозволені тільки так звані державні лотереї. Але під назвою «інтерактивних» вони є в реальності залами ігрових автоматів. 20 грудня уряд заборонив займатися гральним бізнесом під виглядом держлотерей. А генпрокурор Руслан Рябошапка заявив: «Особи, на яких законом покладено обов’язок протидіяти «гральному бізнесу», його очолюють». Хто «кришує» гральний бізнес в Україні? Обговорюємо це з гостями студії. А ними є: експерт, державна уповноважена Антимонопольного комітету України у 2015–2019 роках Агія Загребельська і начальник управління Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Олександр Околіт.