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Сотни миллионов гривен – цена городских парков Краматорска, Славянска и Дружковки. Их начинали реконструировать три года назад, проекты поражали масштабами и суммами на их реализацию. Однако ни один окончательно не завершен. Общественные активисты высказывают подозрения в адрес чиновников. Первые говорят о непрозрачности тендерных процедур и выборах подрядчиков, вторые утверждают, что не пропало ни копейки бюджетных денег и просят людей набраться терпения и дождаться завершения работ.

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Славянский Парк Шелковичный начали реконструировать еще в 2016 году. Местные активисты при поддержке международных доноров создали несколько спортивных локаций. Затем к модернизации присоединился департамент экологии Донецкой облгосадминистрации. 22-миллионный проект сейчас почти завершен. Сейчас здесь новые аллеи, детские игровые и спортивные площадки. Впрочем, на окраинах этого небольшого парка осталась свалка отходов, электрические провода поддерживают выломанные ветви деревьев, тротуарная плитка разного размера и цвета.

Активист Денис Бегунов считает, что так вышло, поскольку ни проект качественно не сделали, ни сами работы.

«Качество вообще наших подрядчиков, наших проектно-сметных организаций, качество выполняемых работ, качество самих материалов. Все вот эти факторы способствовали тому, что строительство на долгое время затягивалось», – говорит Бигунов.

Еще хуже обстоят дела в Дружковском парке. На него из областного и городского бюджетов выделили около 34 миллионов гривен. Местный журналист-расследователь Денис Миронов говорит, что на удивление, все закупки были прозрачными и честными, подрядчик не вызывал никаких сомнений, но работы в парке остановили, оставив только руины старых аллей и сооружений, потому что в судебном порядке заказчик отстранил подрядчика от выполнения заказа.

Идут кулуарные какие-то договоренности

«Много косвенных аспектов того, что идут кулуарные какие-то договоренности. Здесь, видимо, они не были достигнуты. Эти договоренности. Поэтому вопрос доходит чуть ли не того, что им предлагают: вы сами слейтесь, подрядчикам, мы найдем другого. Там что-то мы вам должны, какая-то сумма зависла по актам, мы вам потом чуть ли не наличными эти деньги отдадим, и все – расходимся», – предполагает Денис Миронов.

Рекорд по количеству скандалов принадлежит краматорскому Саду Бернацкого. По словам чиновников, на него выделили 150 миллионов гривен. Местный активист Андрей Романенко, проводит свое расследование. Опираясь на данные системы госзакупок «Прозоро», мужчина утверждает, что речь идет о гораздо более крупных суммах.

Это очень широкое окно для коррупции и злоупотреблений

«200 миллионов или 150 – это в любом случае много для того, что мы имеем на выходе. Я озвучиваю сумму, которая фигурирует в проведении тендеров. И я понимаю, что по очень многим этим закупкам финансирование было проведено не полностью. И на самом деле вот эта вот игра: тут строим, тут не строим, тут достраиваем, тут не достраиваем, – это очень широкое окно для коррупции и злоупотреблений. Это такой управляемый хаос. Системно отследить, что из этого сделано, за что из этого заплачено, за что не заплачено, громада не может в принципе», – утверждает Андрей Романенко.

Мы хотим, чтобы сделать качественно, поэтому получается долго

В областном департаменте экологии утверждают, что никакой коррупции нет. Славянский парк сделали, в Дружковке работы возобновят, когда найдут нового подрядчика, а краматорчан просят набраться терпения, ведь качественные работы проводятся долго и стоят дорого.

«Мы хотим, чтобы сделать качественно, поэтому получается долго. Просто не все люди понимают нашу цель и каким парк будет в будущем, что он будет из себя представлять, когда все закончим. И, если реконструкция затягивается на несколько лет, возникают разные вопросы. А если никто ничего строить не будет, вопросов к власти, я думаю, будет еще больше», – говорит заместитель директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой облгосдаминистрации Александр Неклеса.

Экологи допускают, что скандалы вокруг парков связаны с тем, что жители городов не представляют, какими будут их парки после реконструкции. А строительство часто затягивается из-за того, что городские власти создают некорректные проекты, и уже на этапе работ обнаруживаются подземные коммуникации, грунтовые воды, и все приходится переделывать заново.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)